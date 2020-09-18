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18 вересня 2020, пʼятниця, 17:43 6
Суспільство 2020-09-18T18:15:02+03:00
Українські Новини
Київ залишається в "помаранчевій зоні". До нього приєднуються Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ

Київ залишається в "помаранчевій зоні". До нього приєднуються Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ

Кира Молчанова
Карантин, коронавірус в Україні, карантинні зони
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

За результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київ залишився в "помаранчевій зоні" епідемічної небезпеки, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль переведені в "помаранчеву зону" з "червоної".

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив в своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"З 00:00 21 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Київ залишається в "помаранчевій зоні", - написав він.

За словами Немчінова, в "червону зону" віднесені в Закарпатській області - Чоп; у Львівській області - Перемишлянський і Пустомитівський райони; в Тернопільській області - Бережани, Заліщицький, Збаразький та Тернопільський райони; в Хмельницькій області - Славута і Волочиський район; в Черкаській області - Канів; в Чернігівській області - Ніжин і Носівський район.

Усього в "червону зону" потрапили 12 адмінодиниць, що в 3 рази менше в порівнянні з минулим поділом.

Як повідомляли Українські Новини, з 14 вересня Київ віднесений до "помаранчевої зони" епідбезпеки.

Це значить, що в місті діють істотні обмеження на проведення масових заходів, роботу нічних клубів і розважальних заходів.

Регіон може бути віднесений до "червоної зони" в разі перевищення середнього по країні рівня захворюваності COVID-19 випадків на 100 тис. населення за 14 днів більше ніж в 5 разів.

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