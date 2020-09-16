Шкарлет розповів, як дистанційно навчатися школярам, у яких немає комп'ютерів

Школярі, які не мають ноутбуків і комп'ютерів, теж можуть навчатися дистанційно за допомогою роздруківок, а контролювати їх роботу вчителі повинні по телефону.

Таку думку висловив виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю виданню Mild .

"Учитель дає додаткові матеріали в роздрукованому вигляді, наприклад, на тиждень, і тримає зв'язок по телефону, дає завдання, пояснює. Тобто підтримує контакт усіма можливими способами. Тут найважливіше значення мають підручники, а забезпечення підручниками вже сталося. Наприклад, 7-і класи забезпечені на 90%", - сказав Шкарлет.

На думку в.о. міністра, вчителі повинні давати учням додаткові матеріали.

Він додав, що зараз Міносвіти веде переговори про можливі додаткові варіанти дистанційного навчання, щоб діти в різних умовах мали можливості здобути освіту.

Як повідомляли Українські Новини, школи Києва будуть працювати у форматі стаціонарного навчання та в змішаному режимі в умовах "помаранчевої зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Тим часом 4 школи у Києві закрили на карантин.

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