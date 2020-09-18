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18 вересня 2020, пʼятниця, 17:33 6
Суспільство 2020-09-18T17:52:57+03:00
Українські Новини
Ізраїль підтримав Україну в рішенні не пускати паломників-хасидів

Ізраїль підтримав Україну в рішенні не пускати паломників-хасидів

Кира Молчанова
Паломники, Україна-Ізраїль, Хасиди, хасиди в Умані, хасиди в Україні, Посол Ізраїлю
Хасиди на кодоні. Фото: пресслужба ДПСУ
Хасиди на кодоні. Фото: пресслужба ДПСУ

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон запевняє, що згідний з рішенням української влади про закриття державного кордону для іноземців, в тому числі для паломників-хасидів напередодні Рош ха-Шана (Нового року за іудейським календарем).

Про це він повідомив у інтерв'ю "Лівому берегу", передають Українські Новини.

"Ми поважаємо рішення уряду України. Тут немає причин для скандалу. В Україні збільшилася кількість випадків зараження COVID-19, і Україна закрила свої кордони через це, а не через хасидів. Це має прозвучати гранично ясно: Держава Ізраїль згідно з рішенням України закрити кордони через коронавірус. Україна суверенна держава, яка приймає рішення, і ми, як і наші американські і британські друзі, згодні з цим рішенням ", — сказав він.

Також посол підтримав видворення з України двох хасидів за дебош в Умані (Черкаська область).

"Завжди є ті, хто створює проблеми, але не можна судити про цілу групу людей по парі неадекватних особистостей. І в цьому випадку ми згодні з українською поліцією, яка робить свою роботу, тому що такі люди не тільки турбують громадян України, вони турбують і хасидів теж", — сказав він.

Крім того, посол подякував українським правоохоронцям за боротьбу з антисемітизмом, зокрема в контексті відмови одного з власників кафе в Умані обслуговувати хасидів.

"В Умані є антисемітські групи, які влаштовують провокації. Щороку ми це бачимо, щороку стикаємося з цими проблемами. Коли з'явився цей знак (табличка в кафе з відмовою обслуговувати хасидів), поліція приїхала за кілька хвилин і прибрала її. Я хотів би відзначити зусилля уряду України, Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ в їх боротьбі з антисемітизмом і його проявами", — сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський підтвердив, що в нинішньому році Україна на прохання Ізраїлю вирішила ввести обмеження на масові заходи з відзначення Рош ха-Шана в Умані.

Однак тисячі хасидів все одно приїхали до Білорусі в надії потрапити до Умані через білорусько-український кордон. Їх не пустили, попри те, що паломники одягнули вишиванки та заспівали гімн України.

Згодом хасиди покинули пункт пропуску "Нові Яриловичі" і святкуватимуть новий рік в Білорусі.

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