У Франції жертви коронавірусу подали в суд на прем'єр-міністра

На прем'єр-міністра країни Жана Кастекса подали в суд за "провал в боротьбі з COVID-19" у той час, як у Франції вперше з початку пандемії коронавірусу за добу виявили понад 10 тис. нових випадків зараження. Про це в четвер, 17 вересня, пише агентство Associated Press, передають Українські Новини. Позивачем виступив адвокат Фабріс Ді Візіо. Він звернувся до суду від імені групи французів, які стали жертвами пандемії коронавірусу. Вони звинувачують Кастекса в небезпечному і суперечливим управлінням кризою, викликаним поширенням COVID-19. Постраждалі хочуть дізнатися, чому у Франції не використовували тест-системи для виявлення коронавірусу з використанням слини, які в кілька разів швидше надають результат, ніж їх аналог, який використовує назальні виділення. Крім того, перехворіли COVID-19 люди та їхні родичі цікавляться, чому влада не вимагала обов'язкового носіння захисних масок для офісних працівників аж до 1 вересня, хоча протягом всього літа маски були обов'язковими для перебування на відкритому просторі. Скарга була направлена в спеціальний суд, який займається розслідуванням злочинів, скоєних міністрами та іншими державними чиновниками. У разі, якщо суд порушить справу, прем'єр-міністру Франції може загрожувати тюремне ув'язнення терміном до 2 років і штраф в розмірі 30 тис. євро. Згідно з даними сервісу Worldometer, з початку пандемії коронавірусу нового типу у Франції було підтверджено 415 тис. випадків зараження. Від ускладнень загинули 31 тис. осіб. Країна займає третє місце в Європі за загальною кількістю виявлених випадків захворювання. Як повідомляли Українські Новини, влада Австрії та Чехії заявили про початок другої хвилі поширення коронавірусу нового типу SARS-CoV-2. Також в Португалії знову ввели режим надзвичайної ситуації і більш жорсткі обмеження на всій території країни.