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17 вересня 2020, четвер, 22:30 8
Європа 2020-09-17T23:21:43+03:00
Українські Новини
У Франції жертви коронавірусу подали в суд на прем'єр-міністра

У Франції жертви коронавірусу подали в суд на прем'єр-міністра

Константин Долгий
Франція, Європа, коронавірус в Європі, Коронавірус у Франції
Прапор Франції. Фото: depositphotos.com
Прапор Франції. Фото: depositphotos.com

На прем'єр-міністра країни Жана Кастекса подали в суд за "провал в боротьбі з COVID-19" у той час, як у Франції вперше з початку пандемії коронавірусу за добу виявили понад 10 тис. нових випадків зараження.

Про це в четвер, 17 вересня, пише агентство Associated Press, передають Українські Новини.

Позивачем виступив адвокат Фабріс Ді Візіо. Він звернувся до суду від імені групи французів, які стали жертвами пандемії коронавірусу. Вони звинувачують Кастекса в небезпечному і суперечливим управлінням кризою, викликаним поширенням COVID-19.

Постраждалі хочуть дізнатися, чому у Франції не використовували тест-системи для виявлення коронавірусу з використанням слини, які в кілька разів швидше надають результат, ніж їх аналог, який використовує назальні виділення.

Крім того, перехворіли COVID-19 люди та їхні родичі цікавляться, чому влада не вимагала обов'язкового носіння захисних масок для офісних працівників аж до 1 вересня, хоча протягом всього літа маски були обов'язковими для перебування на відкритому просторі.

Скарга була направлена ​​в спеціальний суд, який займається розслідуванням злочинів, скоєних міністрами та іншими державними чиновниками.

У разі, якщо суд порушить справу, прем'єр-міністру Франції може загрожувати тюремне ув'язнення терміном до 2 років і штраф в розмірі 30 тис. євро.

Згідно з даними сервісу Worldometer, з початку пандемії коронавірусу нового типу у Франції було підтверджено 415 тис. випадків зараження. Від ускладнень загинули 31 тис. осіб. Країна займає третє місце в Європі за загальною кількістю виявлених випадків захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, влада Австрії та Чехії заявили про початок другої хвилі поширення коронавірусу нового типу SARS-CoV-2.

Також в Португалії знову ввели режим надзвичайної ситуації і більш жорсткі обмеження на всій території країни.

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