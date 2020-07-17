Румунія продовжила заборону на в'їзд для всіх іноземців, включаючи українців

У Румунії продовжили дію надзвичайної ситуації, а після цього продовжили до 15 серпня заборону на в'їзд на територію країни іноземцям та українцям в тому числі.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook посольство України в Румунії.

"Згідно п. 2 ст. 2 Додатка 3 до вказаного рішення, забороняється в'їзд на територію Румунії через пункти пропуску на державному кордоні іноземних громадян та осіб без громадянства", — повідомили в посольстві.

Однак в'їхати на територію країни все-таки можна. Винятки стосуються таких осіб:

члени сім'ї громадян Румунії;

члени сім'ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, мають право на проживання на території Румунії;

особи, які мають довгострокові візи, посвідку на проживання або еквівалентний документ посвідці на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, відповідно до законодавства ЄС;

особи, які в'їжджають в Румунію з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, посвідкою на проживання або іншим еквівалентним документом, відповідно медичні працівники, дослідники у сфері медицини, медичні працівники геріатричної допомоги, а також перевізники та інші категорії персоналу задіяного в транспортуванні товарів, що забезпечує такі перевезення;

дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу;

особи у режимі транзиту, у тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту;

пасажири, які подорожують за імперативними мотивами;

іноземці та особи без громадянства, які подорожують з метою навчання;

іноземці та особи без громадянства, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування необхідно з економічної точки зору, і діяльність не може бути відкладена або проводитися за кордоном;

іноземці та особи без громадянства, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського і річкового транспорту;

члени міжнародних спортивних делегацій, що беруть участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії.

Особлива увага звертається на режим тимчасового транзиту по території Румунії, який дозволений виключно за таких умов:

тільки в безперервному порядку та виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії - карта;

за наявності відповідних документів, що підтверджують транзитну мета поїздки та дають підстави для в'їзду в країну проходження;

транзитний проїзд до країни, зокрема Республіки Болгарія, з туристичною метою можливий при наявності документів, що підтверджують мету поїздки (туристичний ваучер, бронювання готелю тощо) і дають підстави для в'їзду в країну проходження.

Як повідомляють Українські Новини, Румунія заявляла, що не планує до 17 липня переглядати правила перетину кордону громадянами України.

Поки Євросоюз не відкриє кордони для українців ще мінімум два тижні.