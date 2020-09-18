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18 вересня 2020, пʼятниця, 17:14 9
Судова влада 2020-09-18T18:15:02+03:00
Українські Новини
Шабунін не з'явився до суду на розгляд адмінпротоколу проти нього

Шабунін не з'явився до суду на розгляд адмінпротоколу проти нього

Ольга Фандорина
Суд, Печерський суд, Віталій Шабунін
Віталій Шабунін. Фото: 24 канал
Віталій Шабунін. Фото: 24 канал

Глава Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін не з'явився в п'ятницю до Печерського районного суду на розгляд адміністративного протоколу за несвоєчасну подачу ним електронної декларації, засідання перенесено на 30 вересня.

Про це Українським Новинам повідомили в суді.

Засідання планувалося в п'ятницю о 10:00.

Шабунін не з'явився, причина неявки не уточнюється.

Наступне засідання відбудеться о 09:15 30 вересня.

На початку серпня Нацполіція склала на Шабуніна адмінпротокол за несвоєчасну подачу декларації.

Засновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер потрапить до реєстру осіб, які скоїли пов'язані з корупцією правопорушення.

Як повідомляли Українськi Новини, поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

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