Шабунін не з'явився до суду на розгляд адмінпротоколу проти нього

Глава Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін не з'явився в п'ятницю до Печерського районного суду на розгляд адміністративного протоколу за несвоєчасну подачу ним електронної декларації, засідання перенесено на 30 вересня.

Про це Українським Новинам повідомили в суді.

Засідання планувалося в п'ятницю о 10:00.

Шабунін не з'явився, причина неявки не уточнюється.

Наступне засідання відбудеться о 09:15 30 вересня.

На початку серпня Нацполіція склала на Шабуніна адмінпротокол за несвоєчасну подачу декларації.

Засновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер потрапить до реєстру осіб, які скоїли пов'язані з корупцією правопорушення.

Як повідомляли Українськi Новини, поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини