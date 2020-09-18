Шабунін не з'явився до суду на розгляд адмінпротоколу проти нього

Глава Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін не з'явився в п'ятницю до Печерського районного суду на розгляд адміністративного протоколу за несвоєчасну подачу ним електронної декларації, засідання перенесено на 30 вересня. Про це Українським Новинам повідомили в суді. Засідання планувалося в п'ятницю о 10:00. Шабунін не з'явився, причина неявки не уточнюється. Наступне засідання відбудеться о 09:15 30 вересня. На початку серпня Нацполіція склала на Шабуніна адмінпротокол за несвоєчасну подачу декларації. Засновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер потрапить до реєстру осіб, які скоїли пов'язані з корупцією правопорушення. Як повідомляли Українськi Новини, поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.