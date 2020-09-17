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17 вересня 2020, четвер, 15:40 5
Вибори 2020-09-17T16:15:02+03:00
Українські Новини
ЦВК запускає онлайн-гру про вибори, в якій можна "спілкуватися" з Черчиллем і княгинею Ольгою

ЦВК запускає онлайн-гру про вибори, в якій можна "спілкуватися" з Черчиллем і княгинею Ольгою

Кира Молчанова
ЦВК, Гра
ЦВК. Фото прессслужба ЦВК
ЦВК. Фото прессслужба ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) з 21 вересня запустить портал з ігровим навчанням про вибори, призначених на 25 жовтня.

Про це йдеться в анонсі ЦВК, передають Українські Новини.

"21 вересня ЦВК запускає безкоштовний портал "ЦВК: Просвіта", курс "Просто про вибори". Навчання буде проходити у вигляді інтерактивної інтернет-гри в доступній і жартівливій формі", - сказано в ньому.

Проєкт розроблений для виборців, спостерігачів, членів виборчих комісій, і кандидатів.

"Кожен бажаючий зможе особисто початиться на тему виборів з Платоном, Черчиллем, княгинею Ольгою та іншими важливими персонами. В порталі стильне візуальне оформлення, адже на сторінках проєкту оживають ілюстрації до книги "Слово о полку Ігоревім", - йдеться в повідомленні.

ЦВК позиціює портал як освітній проєкт про вибори простою мовою.

"Кожен зможе безкоштовно ознайомитися і поглибити знання про вибори і демократію, про принципи виборів та їх організації, про виборчі системи та інші важливі теми в простій манері. Ніяких цитувань законів і нудних визначень тут немає ", - анонсує комісія.

Проєкт розроблений більш ніж 30 фахівцями за підтримки Ради Європи.

Як повідомляли Українськi Новини, хворі на коронавірус зможуть проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня, подавши відповідну заявку до 20:00 23 жовтня.

Раніше Кабмін затвердив "Коронавірусні" правила на місцевих виборах. Зокрема, виборцям рекомендують користуватися власною ручкою і не брати дітей на виборчі дільниці.

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