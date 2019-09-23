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23 сентября 2019, понедельник, 15:18 35
Силовые структуры 2019-09-23T15:19:09+03:00
Українські Новини
На праздник Рош Ха-Шана в Умани ожидают 40 тысяч паломников-хасидов

На праздник Рош Ха-Шана в Умани ожидают 40 тысяч паломников-хасидов

Национальная полиция ожидает прибытия около 40 тыс. паломников-хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умани (Черкасская область), который в текущем году отмечается 29 сентября-1 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черкасской области, передают Українські Новини.

"Каждый год осенью в Умань прибывают паломники-хасиды из разных стран мира для празднования Нового года по иудейскому календарю - Рош-Ха-Шана. В этом году по предварительным подсчетам ожидается прибытие около 40 тыс. паломников из разных стран мира", - сказано в нем.

Сообщается, что сводный отряд полиции, который будет обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан во время празднования, насчитывает более 550 сотрудников полиции из 12 областей Украины.

В состав сводного отряда входят сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники, оперативные работники, сотрудник полиции превентивной коммуникации и полицейские группы аероподдержки.

Как сообщали Українськi Новини, в прошлом году на празднование Рош Ха-Шана в Умань приехало в 30 тысяч паломников из разных стран, но в основном из Израиля. Также в прошлом году посольство Израиля в Украине прогнозировало прибытие до 80 тыс. паломников-хасидов на празднование Рош Ха-Шана в Умань Черкасской области.

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