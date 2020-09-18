На індексацію пенсій в 2021 році хочуть виділити 18 млрд гривень

У той час як НБУ вперше за кілька днів підвищив курс гривні . Міністерство фінансів констатує, що проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає виділення 18 млрд гривень на індексацію пенсій

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації проекту держбюджету-2021 Верховній Раді, передають Українські Новини.

"У наступному році передбачено трансферт Пенсійному фонду в 20,4 млрд гривень. 18 млрд гривень - на індексацію пенсій, 2,4 млрд гривень - на допомогу пенсіонерам старше 75 років", - сказав він.

Міністр додав, що також передбачено 323 млрд гривень на соціальні виплати.

"Передбачається поетапне підвищення мінімальної зарплати ... Уже з 1-го січня 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6 тис. гривень, а з 1 липня до 6,5 тис. гривень. Таке підвищення буде коштувати країні 41 млрд гривень. Це вплине на зарплати всіх працівників бюджетної сфери", - зазначив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді прийняти держбюджет на 2021 рік з доходами 1,07 трлн гривень, видатками - 1,33 трлн гривень і дефіцитом в 270 млрд гривень.

Новий проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає зростання мінімальної зарплати до 6500 гривень, а пенсії українцям перерахують тричі.

Раніше радник Володимира Зеленського розповів, що буде з пенсіями в 2021 .

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