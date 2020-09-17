Радник Зеленського розповів, що буде з пенсіями в 2021: з'являться додаткові можливості

в 2021 році в українському бюджеті з'являться додаткові можливості для підвищення пенсій в той час, як Кабінет Міністрів встановив до 400 гривень доплати пенсіонерам старше 75 років з 2021 року Радник президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, щов той час, як

Про це Устенко розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Буде краще, тому що економіка починає відновлення. Прогноз Кабміну 4,5% повністю збігається з прогнозом Нацбанку і провідних рейтингових агентств, відповідає прогнозу великих міжнародних інвестиційних компаній і корпорацій, Міжнародного валютного фонду", - прокоментував проект державного бюджету на 2021 рік Устенко.

Радник Зеленського зазначив, що на тлі зростання ВВП з'являються додаткові можливості для державного бюджету щодо збільшення соцвиплат.

"Дохідна частина державного бюджету збільшується, це дозволяє не тільки індексувати пенсії, як це зазвичай було прийнято ... Там будуть можливості по збільшенню мінімального рівня пенсій на значні величини, плюс всі пенсії збільшуються" , - підкреслив Устенко.



На питання, чи знайдуться для цього гроші, він відповів:

"Так, дефіцит держбюджету зменшується, він іде від позначки 7,5% до 6% ВВП" .



Як повідомляли Українські Новини, Кабмін пропонує Раді прийняти держбюджет-2021 з дефіцитом в 270 млрд гривень.

Раніше повідомлялося, що українських пенсіонерів чекає відразу кілька підвищень.

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