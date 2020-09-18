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18 вересня 2020, пʼятниця, 10:51 10
Економіка 2020-09-18T13:00:03+03:00
Українські Новини
Рубль перед вихідними знову обвалився. Курс російської нацвалюти на 18 вересня

Рубль перед вихідними знову обвалився. Курс російської нацвалюти на 18 вересня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: freepik
Рубль. Фото: freepik

У п'ятницю, 18 вересня, середній курс покупки рубля в порівнянні з 17 вересня, підвищився на 1 копійку і становить 3,34 гривні за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля впав на 5 копійок і становить 3,82 гривні за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 18 вересня:

  Долар США євро 10 російських рублів
  Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж
середній 27,9885 28,2189 32,8597 33,3732 3,34 3,82
Максимальний 28,1000 28,3000 33,1500 33,6500 3,70 4,00
мінімальний 27,7500 28,1130 32,5000 33,1700 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, 18 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 4,39 коп. до 28,2189 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 5,81 коп. до 27,9885 UAH/USD.

Крім того, Нацбанк підвищив офіційний курс гривні на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD, що встановлюється ним перед вихідними, на 18-20 вересня.

Тим часом глава ради НБУ Богдан Данилишин повідомив, що девальвація гривні позитивно впливатиме на збільшення надходжень митних зборів в іноземній валюті до державного бюджету.

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