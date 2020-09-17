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17 сентября 2020, четверг, 10:55 65
Финансы 2020-09-17T11:15:01+03:00
Українські Новини
Рубль дешевеет. Курс российской нацвалюты на 17 сентября

Рубль дешевеет. Курс российской нацвалюты на 17 сентября

Надежда Комендантова
Рубль, курс рубля, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В четверг, 17 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с 16 сентября, понизился на 2 копейки и составляет 3,33 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля остался без изменений и составляет 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 17 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,33 3,87
Максимальный 3,72 5,00
Минимальный 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 16 сентября на 4,79 коп. до 28,1806 UAH/USD, курс покупки – понизился на 4,56 коп. до 27,9394 UAH/USD.

Кроме того, НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 сентября, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.


Тем временем, по мнению главы совета НБУ Богдана Данилишина, девальвация гривны окажет положительное влияние на государственный бюджет

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