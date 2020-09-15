Девальвація гривні позитивно вплине на держбюджет, - глава ради НБУ

Глава ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив, що девальвація гривні , яка спостерігається уже не один тиждень, позитивно вплине на збільшення надходжень митних зборів в іноземній валюті до державного бюджету.

Про це Данилишин написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"14 вересня станом на 12:00 курс гривні на міжбанківському ринку досяг 28,00 UAH/USD. Ослаблення гривні до іноземних валют, яке спостерігається з початку вересня, викликає в суспільстві питання про здатність НБУ утримувати під контролем ситуацію на валютному ринку. Хочу одразу заспокоїти, ситуація прогнозована і перебуває під пильним моніторингом експертів Нацбанку" , - повідомив Данилишин.

За його словами, переоцінка балансової вартості державного боргу, номінованого в іноземній валюті, не позначиться на здатності держави здійснювати боргові виплати за гривневими і валютними позиками.

Залишок коштів в іноземній валюті на рахунках уряду є достатнім для здійснення всіх запланованих виплат за держборгом до кінця року відповідно до закону "Про державний бюджет на 2020 рік".

"Разом з тим ослаблення курсу гривні матиме позитивний вплив на збільшення надходжень до держбюджету митних зборів в іноземній валюті, сума яких перераховується за офіційним курсом Національного банку" , - підкреслив глава ради.

Як повідомляли Українськi Новини, Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним .

Крім того, економіст розповів, у чому вигідніше зберігати заощадження .

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