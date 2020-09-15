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  • Девальвація гривні позитивно вплине на держбюджет, - глава ради НБУ
15 вересня 2020, вівторок, 14:18 15
Економіка 2020-09-15T15:30:26+03:00
Українські Новини
Девальвація гривні позитивно вплине на держбюджет, - глава ради НБУ

Девальвація гривні позитивно вплине на держбюджет, - глава ради НБУ

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, Богдан Данилишин, девальвація гривні, Держбюджет
Курс долара
Курс долара

Глава ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив, що девальвація гривні, яка спостерігається уже не один тиждень, позитивно вплине на збільшення надходжень митних зборів в іноземній валюті до державного бюджету.

Про це Данилишин написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"14 вересня станом на 12:00 курс гривні на міжбанківському ринку досяг 28,00 UAH/USD. Ослаблення гривні до іноземних валют, яке спостерігається з початку вересня, викликає в суспільстві питання про здатність НБУ утримувати під контролем ситуацію на валютному ринку. Хочу одразу заспокоїти, ситуація прогнозована і перебуває під пильним моніторингом експертів Нацбанку" , - повідомив Данилишин.

За його словами, переоцінка балансової вартості державного боргу, номінованого в іноземній валюті, не позначиться на здатності держави здійснювати боргові виплати за гривневими і валютними позиками.

Залишок коштів в іноземній валюті на рахунках уряду є достатнім для здійснення всіх запланованих виплат за держборгом до кінця року відповідно до закону "Про державний бюджет на 2020 рік".

"Разом з тим ослаблення курсу гривні матиме позитивний вплив на збільшення надходжень до держбюджету митних зборів в іноземній валюті, сума яких перераховується за офіційним курсом Національного банку" , - підкреслив глава ради.

Як повідомляли Українськi Новини, Данилишин вважає, що курс гривні до кінця року залишиться стабільним .

Крім того, економіст розповів, у чому вигідніше зберігати заощадження

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