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18 вересня 2020, пʼятниця, 10:22 9
Економіка 2020-09-18T11:15:02+03:00
Українські Новини
Після падіння долар і євро знову подорожчали. Курс валют на 18 вересня

Після падіння долар і євро знову подорожчали. Курс валют на 18 вересня

Анна Рудык
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Курс долара
Курс долара

У п'ятницю, 18 вересня, в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара станом на 9:30 підвищився в порівнянні з 17 вересня на 4,39 коп. до 28,2189 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 5,81 коп. до 27,9885 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс покупки євро підвищився на 11,12 коп. до 32,8597 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,41 коп. до 33,3732 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,9885 28,2189 32,8597 33,3732 3,34 3,82
Максимальний 28,1000 28,3000 33,1500 33,6500 3,70 4,00
Мінімальний 27,7500 28,1130 32,5000 33,1700 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, НБУ підвищив офіційний курс гривні на 0,68 коп. до 28,1127 UAH/USD, що встановлюється ним на 18-20 вересня.

Також Данилишин заявив, що девальвація гривні позитивно вплине на збільшення надходжень митних зборів в іноземній валюті до державного бюджету. Крім того, залишок коштів в іноземній валюті на рахунках уряду є достатнім для здійснення всіх запланованих виплат за держборгом до кінця року відповідно до закону "Про державний бюджет на 2020 рік".

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