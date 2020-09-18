Тести на коронавірус в приватних лабораторіях коштують вдвічі дорожче, - Степанов

у той час, як кількість проведених в Україні тестів на коронавірус зростає вже четвертий день поспіль . Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість залучення приватних лабораторій до проведення тестування на коронавірус за рахунок бюджету

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми розглядаємо питання з залученням приватних клінік. Зараз проводяться розрахунки. Думаю, ми дуже швидко це зробимо", - прокоментував він питання про можливість організувати тестування в приватних лабораторіях за рахунок коштів бюджету.

Степанов зазначив, що зараз тестування в державних лабораторних центрах обходиться вдвічі дешевше, ніж в приватних установах.

Як повідомляли Українськi Новини, лабораторія МОЗ в Києві припиняє тестувати на COVID-19 приватних осіб.

Тим часом, після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати. За минулу добу, 17 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 9, 9%, нових летальних випадків - збільшилася на 13,3%

Україна перебуває на карантині 191-й день.

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