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18 вересня 2020, пʼятниця, 10:30 9
Суспільство 2020-09-18T11:45:02+03:00
Українські Новини
Тести на коронавірус в приватних лабораторіях коштують вдвічі дорожче, - Степанов

Тести на коронавірус в приватних лабораторіях коштують вдвічі дорожче, - Степанов

Надежда Комендантова
МОЗ, Коронавірус, Covid-19, тести на коронавірус
Лабораторія. Фото: pixabay.com
Лабораторія. Фото: pixabay.com

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість залучення приватних лабораторій до проведення тестування на коронавірус за рахунок бюджету у той час, як кількість проведених в Україні тестів на коронавірус зростає вже четвертий день поспіль.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ми розглядаємо питання з залученням приватних клінік. Зараз проводяться розрахунки. Думаю, ми дуже швидко це зробимо", - прокоментував він питання про можливість організувати тестування в приватних лабораторіях за рахунок коштів бюджету.

Степанов зазначив, що зараз тестування в державних лабораторних центрах обходиться вдвічі дешевше, ніж в приватних установах.

Як повідомляли Українськi Новини, лабораторія МОЗ в Києві припиняє тестувати на COVID-19 приватних осіб.

Тим часом, після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати. За минулу добу, 17 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 9, 9%, нових летальних випадків - збільшилася на 13,3%

Україна перебуває на карантині 191-й день.

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