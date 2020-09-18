Тести на коронавірус в приватних лабораторіях коштують вдвічі дорожче, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість залучення приватних лабораторій до проведення тестування на коронавірус за рахунок бюджету у той час, як кількість проведених в Україні тестів на коронавірус зростає вже четвертий день поспіль. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу, передають Українські Новини. "Ми розглядаємо питання з залученням приватних клінік. Зараз проводяться розрахунки. Думаю, ми дуже швидко це зробимо", - прокоментував він питання про можливість організувати тестування в приватних лабораторіях за рахунок коштів бюджету. Степанов зазначив, що зараз тестування в державних лабораторних центрах обходиться вдвічі дешевше, ніж в приватних установах. Як повідомляли Українськi Новини, лабораторія МОЗ в Києві припиняє тестувати на COVID-19 приватних осіб. Тим часом, після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати. За минулу добу, 17 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 9, 9%, нових летальних випадків - збільшилася на 13,3% Україна перебуває на карантині 191-й день.