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16 вересня 2020, середа, 13:00 6
Суспільство 2020-09-16T14:45:02+03:00
Українські Новини
Кількість тестів на коронавірус і антитіла зростає третій день поспіль

Кількість тестів на коронавірус і антитіла зростає третій день поспіль

Анна Рудык
Коронавірус, тести на коронавірус, ПЛР-тести
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Тоді як смертність від коронавірусу зросла майже вдвічі за добу 15 вересня було проведено 27 794 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 3,3% більше порівняно з попередньою добою, і 23 796 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що на 14,8% більше порівняно з 14 вересня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 51 590 тестувань, з них 27 794 методом ПЛР, а також 23 796 методом ІФА" , - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 925 482 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 16 вересня надійшло 3 036 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 226 294 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, за день в Києві ще 25 класів  перевели на "дистанційку" через коронавірус.

Також Україна перебуває на карантині 189-й день.

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