Кількість тестів на коронавірус і антитіла зростає третій день поспіль

Тоді як смертність від коронавірусу зросла майже вдвічі за добу 15 вересня було проведено 27 794 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 3,3% більше порівняно з попередньою добою, і 23 796 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що на 14,8% більше порівняно з 14 вересня.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 51 590 тестувань, з них 27 794 методом ПЛР, а також 23 796 методом ІФА" , - сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 925 482 дослідження на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я станом на ранок 16 вересня надійшло 3 036 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року - 226 294 повідомлення про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, за день в Києві ще 25 класів перевели на "дистанційку" через коронавірус.

Також Україна перебуває на карантині 189-й день.

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