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11 вересня 2020, пʼятниця, 18:09 6
Європа 2020-09-11T19:15:02+03:00
Українські Новини
Коронавірус в Європі: Австрія вводить обов'язкове носіння масок

Коронавірус в Європі: Австрія вводить обов'язкове носіння масок

Константин Долгий
Карантин, коронавірус в Європі, Covid-19
Австрія і коронавірус. Фото: depositphotos.com
Австрія і коронавірус. Фото: depositphotos.com

В той час, як у Туреччині потрібно носити маску навіть на пляжі, влада європейських країн також вирішила посилювати карантин і вводити нові обмеження через погіршення ситуації з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Так, про обов'язкове носіння масок в громадських місцях заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц .

Про це сьогодні, 11 вересня, пише OÖ Nachrichten, передають Українські Новини.

У повідомленні сказано, що нова умова необхідно обов'язково дотримуватися у всіх громадських місцях на території Австрії. Йдеться про магазини, навчальні заклади, громадський транспорт.

Крім того, в рамках нових правил, затверджених урядом, будь-які заходи, які проводяться в приміщенні, можуть одночасно відвідувати не більш як 50 осіб.

"Ситуація знову стає серйозною. Цифри продовжують зростати в останні тижні", - цитує видання слова канцлера.

За словами Курца, уряд працює над тим, щоб не допустити повторної ізоляції країни. Однак, підкреслив глава держави, це стане можливим лише тоді, коли всі будуть зайняті своєю справою і дотримуватися правил.

Канцлер також допустив посилення обмежень в країні, якщо найближчим часом показники захворюваності на коронавірус продовжать збільшуватися.

Станом на 11 вересня, в Австрії підтверджено 31 827 випадків зараження коронавірусом нового типу. За минулу добу в країні виявили 580 нових випадків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше стало відомо, що уряд Ізраїлю присвоїло "червоний" статус ще десяти містах, довівши їх кількість до 40, і ввів нічну комендантську годину в них .

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я припускають, що масова вакцинація людства може початися не раніше середини 2021 року .

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