Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов поки не збираються просити політичний притулок в Україні

Видворені з країни члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков і Іван Кравцов , яких видворили зі своєї країни , найближчим часом не мають наміру просити політичного притулку в Україні.

Про це вони повідомили під час пресконференції журналістам, передають Українські Новини.

"Ні, у нас немає ніякого особливого статусу. Ми в'їхали на територію України в звичайному порядку. І не запитували якогось особливого статусу... Плануємо ми звертатися за політичним притулком? Чесно кажучи, ми ще не встигли з Антоном ці питання обговорити", - сказав Іван Кравцов.

Також Антон Родненков підкреслив, що найближчим часом у них таких планів немає.

Вони повідомили, що українська влада з ними в контакт не вступали.

На їхню думку, Україна була найкращим варіантом для видворення опозиції, проте це виявилося неможливим через ситуацію з коронавірусом.

Крім того, Родненков і Кравцов припустили, що ще один член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова перебуває в правоохоронних органах Білорусі.

Як повідомляли Українськi Новини, в Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною, однак Марії Колесниковій вдалося залишитися в Білорусі.

Крім того, соратницю Світлани Тихановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради, викрали в центрі Мінська.

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