Білоруські опозиціонери Родненков і Кравцов поки не збираються просити політичний притулок в Україні

Видворені з країни члени Координаційної ради Білорусі Антон Родненков і Іван Кравцов, яких видворили зі своєї країни, найближчим часом не мають наміру просити політичного притулку в Україні. Про це вони повідомили під час пресконференції журналістам, передають Українські Новини. "Ні, у нас немає ніякого особливого статусу. Ми в'їхали на територію України в звичайному порядку. І не запитували якогось особливого статусу... Плануємо ми звертатися за політичним притулком? Чесно кажучи, ми ще не встигли з Антоном ці питання обговорити", - сказав Іван Кравцов. Також Антон Родненков підкреслив, що найближчим часом у них таких планів немає. Вони повідомили, що українська влада з ними в контакт не вступали. На їхню думку, Україна була найкращим варіантом для видворення опозиції, проте це виявилося неможливим через ситуацію з коронавірусом. Крім того, Родненков і Кравцов припустили, що ще один член Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова перебуває в правоохоронних органах Білорусі. Як повідомляли Українськi Новини, в Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною, однак Марії Колесниковій вдалося залишитися в Білорусі. Крім того, соратницю Світлани Тихановської Марію Колесникову, яка є членом Координаційної ради, викрали в центрі Мінська.