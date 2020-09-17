Тарифи на лікування онкології у дітей збільшили в 4,7 раза, а на лікування мультирезистентного туберкульозу - на 40%

Тарифи на лікування онкології у дітей збільшили в 4,7 раза, а на лікування мультирезистентного туберкульозу -

Кабінет Міністрів збільшив в 4,7 раза тарифи на лікування онкологічних захворювань у дітей, а на лікування мультирезистентного туберкульозу на 40% в той час, як в серпні після різкого зростання захворюваність на туберкульоз впала .

Про це йдеться в повідомленні Національної служби здоров'я (НСЗУ), передають Українські Новини.

"З ініціативи НСЗУ уряд прийняв рішення про збільшення з 1 вересня тарифів на оплату медичних послуг з лікування онкологічних захворювань у дітей і на лікування мультирезистентного туберкульозу. Зокрема, тариф на діагностику і хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей збільшений в 4,7 раза", - сказано в ньому.

У той же час тариф на лікування мультирезистентного туберкульозу був збільшений на 40%.

"За даними Центру громадського здоров'я, частка пацієнтів, що мають мультирезистентну форму туберкульозу в Україні становить близько 20% від усіх хворих на туберкульоз - це майже 6 000 осіб. Збільшення тарифу дозволить забезпечити їх лікування", - підкреслюється в повідомленні.

Найближчим часом НСЗУ почне приймати заявки на укладення додаткових договорів з лікарнями на фінансування за підвищеними тарифами.

В 2021 році служба розраховує на внесення змін до фінансування лікування онкології і туберкульозу.

Зокрема, НСЗУ пропонує збільшити тарифи на послуги з діагностики та лікування онкозахворювань і застосовувати до них коефіцієнти: підвищують у дітей і знижують при проведенні променевої терапії не на лінійному прискорювачі, а на застарілому обладнанні.

Також планується виділити в окремий пакет послуги з діагностики, лікування і супроводу пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих і дітей в амбулаторних і стаціонарних умовах.

Крім того, НСЗУ розраховує збільшити тариф на медичні послуги з лікування туберкульозу принаймні до 33 тис. гривень на рік.

Як повідомляли Українськi Новини, НСЗУ має намір передбачити оплату надання психіатричної допомоги мобільними бригадами в 2021 році.

Крім того, МОЗ ініціювало проведення централізованих закупівель противірусного препарату "Ремдесивір" для лікування коронавірусу, на який в Україні 16 вересня захворіли 3,5 тис. осіб.

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