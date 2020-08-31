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31 серпня 2020, понеділок, 12:00 11
Суспільство 2020-08-31T12:45:02+03:00
Українські Новини
МОЗ хоче закупити препарат "Ремдесивір" для лікування коронавірусу

МОЗ хоче закупити препарат "Ремдесивір" для лікування коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Ремдесивір
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Міністерство охорони здоров'я ініціює проведення централізованих закупівель противірусного препарату "Ремдесивір" для лікування коронавірусу, якою в Україні заразилися вже більше ніж 120 тис. осіб.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"МОЗ ініціювало постанову уряду щодо централізованої закупівлі одного з лікарських засобів. Це "Ремдесивір", - сказав він.

За словами Степанова, в інших країнах препарат продемонстрував непогані результати при лікуванні коронавірусної інфекції.

Також міністр має намір ініціювати перевірки забезпеченості лікарень, які приймають хворих з COVID-19, відповідними ліками.

Як повідомляли Українськi Новини, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що за минулу добу в Україні було підтверджено ще 2 141 новий випадок зараження COVID-19.

Також раніше повідомлялося про те, які регіони віднесені до "червоної" зони.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що весь клас відправлять на 14-денну самоізоляцію, якщо хоча б один учень захворіє на коронавірус.

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