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16 червня 2020, вівторок, 15:48 5
Медицина 2020-06-16T16:30:02+03:00
Українські Новини
Нацслужба здоров'я у 2021 планує фінансувати надання мобільними бригадами психіатричної допомоги

Нацслужба здоров'я у 2021 планує фінансувати надання мобільними бригадами психіатричної допомоги

Елена Новикова
Медреформа, фінансування, Нацслужба здоров'я, психіатрична допомога
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Національна служба здоров'я (НСЗУ) має намір передбачити оплату надання психіатричної допомоги мобільними бригадами в 2021 році, тоді, як в Україна має продовжити медреформу відповідно до зобов'язань перед МВФ.

Про це сказано в повідомленні служби на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У програмі медичних гарантій-2021 НСЗУ пропонує зробити більш доступною психіатричну допомогу пацієнтові. Медустанови зможуть підписати договір з НСЗУ на пакет "Мобільна психіатрична допомога". При необхідності до пацієнта будуть направляти мультидисциплінарну мобільну бригаду, яка надасть йому допомогу вдома", — сказано в ньому.

НСЗУ вважає, що треба зменшувати час перебування пацієнтів у стаціонарах і розвивати амбулаторний рівень психіатричної допомоги.

Крім того, слід створити мережу соціальних центрів психіатричної допомоги для тих, хто потребує соціальної, а не винятково психіатричної допомоги.

Також повідомляється, що з квітня НСЗУ виплатила за програмою медичних гарантій 535 млн гривень медичним установам за лікування пацієнтів з психіатричними захворюваннями.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що психіатрична служба буде фінансуватися за окремим механізмом.

Також в Україні спеціалізовані психіатричні лікарні перебувають на межі закриття через проблеми з фінансуванням, які виникли після другого етапу медреформи.

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