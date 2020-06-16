Нацслужба здоров'я у 2021 планує фінансувати надання мобільними бригадами психіатричної допомоги

Національна служба здоров'я (НСЗУ) має намір передбачити оплату надання психіатричної допомоги мобільними бригадами в 2021 році, тоді, як в Україна має продовжити медреформу відповідно до зобов'язань перед МВФ.

Про це сказано в повідомленні служби на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"У програмі медичних гарантій-2021 НСЗУ пропонує зробити більш доступною психіатричну допомогу пацієнтові. Медустанови зможуть підписати договір з НСЗУ на пакет "Мобільна психіатрична допомога". При необхідності до пацієнта будуть направляти мультидисциплінарну мобільну бригаду, яка надасть йому допомогу вдома", — сказано в ньому.

НСЗУ вважає, що треба зменшувати час перебування пацієнтів у стаціонарах і розвивати амбулаторний рівень психіатричної допомоги.

Крім того, слід створити мережу соціальних центрів психіатричної допомоги для тих, хто потребує соціальної, а не винятково психіатричної допомоги.

Також повідомляється, що з квітня НСЗУ виплатила за програмою медичних гарантій 535 млн гривень медичним установам за лікування пацієнтів з психіатричними захворюваннями.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що психіатрична служба буде фінансуватися за окремим механізмом.

Також в Україні спеціалізовані психіатричні лікарні перебувають на межі закриття через проблеми з фінансуванням, які виникли після другого етапу медреформи.