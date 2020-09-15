Після різкого зростання захворюваність на туберкульоз впала

Після того, як захворюваність в липні різко зросла , в серпні зареєстровано 1 194 випадки туберкульозу. Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"У серпні 2020 року в Україні зареєстровано 1 194 випадки туберкульозу", - сказано в ньому.

При цьому в 960 пацієнтів туберкульоз зареєстровано вперше.

У 234 пацієнтів зареєстровано рецидив, 27 пацієнтів відновили лікування після перерви, 64 пацієнти почали повторне лікування після невдалого.

Серед пацієнтів, у яких в серпні зареєстровано туберкульоз, переважають чоловіки (812 випадків) і жителі міст (776 випадків).

Зазначається, що 285 пацієнтів почали лікування мультирезисцентного туберкульозу.

Всього станом на серпень від туберкульозу лікувалося 14 183 особи.

Як повідомляли Українськi Новини, в серпні було зареєстровано 1 331 новий випадок вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), у 346 осіб діагностовано синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

Також у червні було зареєстровано 1 467 нових випадків вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), у 374 осіб діагностовано синдром набутого імунодефіциту (СНІД).

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