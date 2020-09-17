У 4 хасидів, що застрягли на кордоні України, виявили коронавірус

У 4 хасидів, які перебувають на кордоні з Україною через заборону в'їзду іноземцям на територію держави у зв'язку з пандемією коронавірусу, медики Червоного Хреста виявили захворювання на Covid-19. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на главу чернігівської обласної організації товариства Червоного Хреста Оксану Мудру.

Дані про хворих хасидів їй передали білоруські колеги. За їх словами, хворі хасиди відмовилися від госпіталізації в білоруській лікарні і знаходяться на кордоні України з Білоруссю.

У ніч на 17 вересня Оксана Мудра разом з представниками Національного комітету Червоного хреста і загону швидкого реагування, одягнені в захисні костюми, передали через білоруських колег хасидам 60 пакетів засобів гігієни, 60 теплих ковдр і 60 літрів води. За її словами, саме в такій кількості потребували хасиди.

Як повідомляли Українськi Новини, глава МЗС Ізраїлю Ар'є Дері у вівторок, 15 вересня, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пропустити в країну хасидів-паломників.

Також пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області, до якого прибули хасиди-паломники Кабінет Міністрів вирішив закрити.

Тим часом Офіс президента закликає Білорусь не дезінформувати паломників-хасидів про відкритість для них українського державного кордону.

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