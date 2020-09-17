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17 вересня 2020, четвер, 18:51 7
Суспільство 2020-09-17T21:45:03+03:00
Українські Новини
У 2019 аварійними визнали більше третини водопроводів. Замінили тільки 2%

У 2019 аварійними визнали більше третини водопроводів. Замінили тільки 2%

Кира Молчанова
Вода, водопровід, аварійний стан, Заміна водопровідних мереж
Труба. фото: Pixabay
Труба. фото: Pixabay

У 2019 заміни вимагали 35,6% водопровідних мереж, фактично було замінено 2,1% з загальної кількості аварійних і старих мереж.

Про це йдеться у відповіді Міністерства розвитку громад і територій на запит Українських Новин.

Відзначається, що станом на 15 вересня протяжність водопроводів становить 119 790,97 км.

При підготовці до опалювального сезону 2020-2021 років планується замінити 1 252,2 км водопроводів, на 15 вересня фактично замінено 1 155,5 км (92,3% від плану).

Інформація про протяжності старих та аварійних мереж станом на поточний рік буде доступна в 2021 році.

"У 2019 загальна протяжність водопровідних мереж в Україні становить 128 476 км, з яких в аварійному і старому стані перебували і вимагали заміни 45 684 км або 35,6%, замінено 942 км або 2,1%", - повідомили в Мінрегіоні.

У 2018 році був замінений 831 км водопроводів, що склало 2,4% від потреби.

Загальна протяжність мереж тоді становила 102 759 км, в тому числі 34 216 км старих та аварійних.

У 2017 році було замінено 784 км водопроводів, що склало 2,2% від потреби.

Загальна протяжність мереж тоді становила 104 154 км, в тому числі 36 296 км старих та аварійних.

Як повідомляли Українськi Новини, старих та аварійних тепломереж в Україні нараховується 44%.

13 січня стався прорив магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, підтоплено торговий центр Осеап Plaza.

В результаті 9 людей постраждали від опіків кінцівок. Фото з місця події називали "апокаліптичними", а рятувальники на руках винесли з будівлі 6 осіб.

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