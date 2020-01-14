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  • Парова завіса і зависла маршрутка: очевидці потопу в Ocean Plaza поділилися "апокаліптичними" фото
14 січня 2020, вівторок, 11:51 5
Події 2020-01-14T12:04:04+02:00
Українські Новини
Парова завіса і зависла маршрутка: очевидці потопу в Ocean Plaza поділилися "апокаліптичними" фото

Парова завіса і зависла маршрутка: очевидці потопу в Ocean Plaza поділилися "апокаліптичними" фото

Ярина Вацяк
Потоп, прорив труб, Фоторепортаж, Ocean Plaza

Увечері 13 січня внаслідок пориву тепломережі сталося підмивання асфальту на дорозі і затоплення торгово-розважального центру Ocean Plaza в Києві.

В соцмережах користувачі поділилися фото з місця події.

Так, за інформацію рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, в яму на дорозі задніми колесами провалилася маршрутка. рятувальникам довелося виносити пасажирів з транспорту, який опинився в паровій завісі.

Крім того, гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" та перший поверх ТРЦ Ocean Plaza.

Усіх працівників та відвідувачів магазину та ТРЦ вивели на безпечну відстань. Рятувальники на руках винесли з будівлі 6 осіб.

За інформацією служби 103 внаслідок події постраждало 10 осіб. Трьом з них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні.

Аварійними комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи.

Потоп в Ocean Plaza. фото: Facebook Макс Юрьев
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Роман Петушков
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Iryna Kabakova
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Алена Гармаш
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Facebook Oksana Gritsenko
Потоп в Ocean Plaza. Фото: Дмитрий Белоцерковец
Потоп в Ocean Plaza Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza Фото: facebook.com/Новини-Деснянський-район
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv
Потоп в Ocean Plaza. Фото: facebook.com/ DSNSKyiv

Як повідомляли Українські Новини, Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" відновило теплопостачання об'єктів після прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, рух транспорту планується відновити у другій половині дня в середу, 15 січня.

Київська міська державна адміністрація має намір компенсувати шкоду водіям, автомобілі яких були пошкоджені через масштабного прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza.

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