Парова завіса і зависла маршрутка: очевидці потопу в Ocean Plaza поділилися "апокаліптичними" фото

Увечері 13 січня внаслідок пориву тепломережі сталося підмивання асфальту на дорозі і затоплення торгово-розважального центру Ocean Plaza в Києві. В соцмережах користувачі поділилися фото з місця події. Так, за інформацію рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, в яму на дорозі задніми колесами провалилася маршрутка. рятувальникам довелося виносити пасажирів з транспорту, який опинився в паровій завісі. Крім того, гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" та перший поверх ТРЦ Ocean Plaza. Усіх працівників та відвідувачів магазину та ТРЦ вивели на безпечну відстань. Рятувальники на руках винесли з будівлі 6 осіб. За інформацією служби 103 внаслідок події постраждало 10 осіб. Трьом з них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні. Аварійними комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. [gallery-6100] Як повідомляли Українські Новини, Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" відновило теплопостачання об'єктів після прориву магістрального трубопроводу на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, рух транспорту планується відновити у другій половині дня в середу, 15 січня. Київська міська державна адміністрація має намір компенсувати шкоду водіям, автомобілі яких були пошкоджені через масштабного прориву тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza.