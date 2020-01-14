Парова завіса і зависла маршрутка: очевидці потопу в Ocean Plaza поділилися "апокаліптичними" фото

Увечері 13 січня внаслідок пориву тепломережі сталося підмивання асфальту на дорозі і затоплення торгово-розважального центру Ocean Plaza в Києві.

В соцмережах користувачі поділилися фото з місця події.

Так, за інформацію рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій, в яму на дорозі задніми колесами провалилася маршрутка. рятувальникам довелося виносити пасажирів з транспорту, який опинився в паровій завісі.

Крім того, гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" та перший поверх ТРЦ Ocean Plaza.

Усіх працівників та відвідувачів магазину та ТРЦ вивели на безпечну відстань. Рятувальники на руках винесли з будівлі 6 осіб.

За інформацією служби 103 внаслідок події постраждало 10 осіб. Трьом з них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні.

Аварійними комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи.