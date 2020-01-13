Біля Ocean Plaza масштабна аварія тепломережі: автомобілі провалюються в асфальт, є постраждалі

Прорив магістрального трубопроводу стався на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, підтоплено торговий центр Осеап Plaza.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв, передають Українські Новини.

Він написав, що прорив труби стався близько 21:00 по вулиці Антоновича біля торгового центру Осеап Plaza.

Через прорив стався витік води.

Аварійна бригада комунального підприємства "Київтеплоенерго" перекрила подачу теплоносія і почали відкачування води.

Рух транспорту по вулиці частково обмежено.

Згідно з повідомленням прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс), гаряча вода з тепломережі потрапила на перший поверх і підвальне приміщення торгового центру "Ocean Plaza".

Люди евакуйовані.

Також в результаті прориву трубопроводу в асфальтному покритті на вул. Антоновича утворилася яма, в яку задніми колесами потрапило маршрутне таксі.

Рятувальники евакуювали з маршрутки 4 пасажирів, а також 3 осіб з поруч стоїть тролейбуса, які опинилися в парової завіси.

Інформація про постраждалих уточнюється.

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Журналіст Андрій Павловський повідомляє, що люди розбивають скло, щоб вибратися з кафе в Оушен плаза. Скло розбити не можуть, вже більше 10 постраждалих людей з різними ступенями опіків. Опубліковано також відео.

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня, в столичному торгово - розважальному центрі Ocean Plaza ввечері екстрено евакуюють людей.