підписатися на розсилку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
  • Новини
  • Події
  • Біля Ocean Plaza масштабна аварія тепломережі: автомобілі провалюються в асфальт, є постраждалі
13 січня 2020, понеділок, 22:47 18
Події 2020-01-13T23:30:01+02:00
Українські Новини
Біля Ocean Plaza масштабна аварія тепломережі: автомобілі провалюються в асфальт, є постраждалі

Біля Ocean Plaza масштабна аварія тепломережі: автомобілі провалюються в асфальт, є постраждалі

Ольга Фандорина
Ocean Plaza, прорив труб, Окріп

Прорив магістрального трубопроводу стався на вул. Антоновича в Голосіївському районі Києва, підтоплено торговий центр Осеап Plaza.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелєєв, передають Українські Новини.

Він написав, що прорив труби стався близько 21:00 по вулиці Антоновича біля торгового центру Осеап Plaza.

Через прорив стався витік води.

Аварійна бригада комунального підприємства "Київтеплоенерго" перекрила подачу теплоносія і почали відкачування води.

Рух транспорту по вулиці частково обмежено.

Згідно з повідомленням прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (Держнс), гаряча вода з тепломережі потрапила на перший поверх і підвальне приміщення торгового центру "Ocean Plaza".

Люди евакуйовані.

Також в результаті прориву трубопроводу в асфальтному покритті на вул. Антоновича утворилася яма, в яку задніми колесами потрапило маршрутне таксі.

Рятувальники евакуювали з маршрутки 4 пасажирів, а також 3 осіб з поруч стоїть тролейбуса, які опинилися в парової завіси.

Інформація про постраждалих уточнюється.

>

Журналіст Андрій Павловський повідомляє, що люди розбивають скло, щоб вибратися з кафе в Оушен плаза. Скло розбити не можуть, вже більше 10 постраждалих людей з різними ступенями опіків. Опубліковано також відео.

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня, в столичному торгово - розважальному центрі Ocean Plaza ввечері екстрено евакуюють людей.

Більше новин про: Ocean Plaza прорив труб Окріп

Новини
Пар від окропу на Антоновича. Фото: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko
В Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки кінцівок від окропу 23:08
Біля Ocean Plaza масштабна аварія тепломережі: автомобілі провалюються в асфальт, є постраждалі 22:47
В Ірані ідентифікували першого загиблого українського пасажира 22:13
Google відкрив офіс розробки в Києві 21:23
В Україні від ускладнень грипу померла породілля, її дитину врятували 20:53
більше новин
Рейдери Микитася за рахунок продажних юристів намагаються повернути контроль над "Київметробудом", - ЗМІ 12:41
"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ 13:09
Голова Чернігівської ОДА Прокопенко анонсував підготовку до відзначення 1000-річчя Чернігівського князівства 10:39
Перевибори в ОТГ на Чернігівщині виграв "Наш край" 12:55
Чернігівщина увійшла в трійку лідерів за результатами децентралізації, - Прокопенко 15:55
більше новин
Україна планує відновити участь в сесіях ПАРЄ в 2020 12:53
Янукович почав будувати нове "Межигір'я" в Росії, віджимаючи землю у місцевих жителів, - ЗМІ 08:49
Особам з інвалідністю з дитинства збільшать допомогу: як зміняться виплати в 2020 05:50 Інфографіка
Уряд Австралії хоче виділити $50 млн для відновлення дикої природи 10:16
Начальнику департаменту Офісу Президента Кондзелі змінили цілодобовий домашній арешт на нічний 11:21
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok