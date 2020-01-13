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  • В Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки кінцівок від окропу
13 січня 2020, понеділок, 23:08 3
Події 2020-01-13T23:26:40+02:00
Українські Новини
В Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки кінцівок від окропу

В Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки кінцівок від окропу

Ольга Фандорина
Окріп, Прорив теплотраси, Ocean Plaza
Пар від окропу на Антоновича. Фото: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko
Пар від окропу на Антоновича. Фото: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko

В результаті прориву тепломережі у Голосіївському районі поблизу торгового центру " Ocean Plaza в Києві 9 людей постраждали від опіків кінцівок. Про це повідомлялося на брифінгу КП "Київтеплоенерго"

"Постраждало 9 осіб з опіками ... Проводиться перепідключення будинків в інших проводів теплопостачання. Кількість будинків без тепла уточнюється. Без тепла жоден будинок не залишиться ", - повідомили на брифінгу.

Аварійна бригада "Київтеплоенерго" перекрила подачу води і початку відкачування. Рух транспорту частково обмежено.

 

Як повідомляли Українські Новини, біля Ocean Plaza масштабна аварія тепломережі: автомобілі провалюються в асфальт, є постраждалі.

Сьогодні, 13 січня, в столичному Торгово - розважальному центрі Ocean Plaza ввечері екстрено евакуюють людей.

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Пар від окропу на Антоновича. Фото: facebook.com/elena.serdyuksluschaenko
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