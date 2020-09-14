У 42 навчальних закладах Черкаської області виявлено випадки зараження коронавірусом

У Черкаській області повідомили про десятки випадків зараження коронавірусом у навчальних закладах регіону, тоді як Міносвіти пригрозило директорам шкіл кримінальною відповідальністю за порушення правил карантину. Про це сьогодні, 14 вересня, під час пресконференції розповіла керівник управління освіти і науки Черкаської ОДА Ольга Чепка, повідомляють Українські Новини. З її слів, тільки за сьогодні повідомлення про зараження коронавірусом серед учнів або персоналу надійшли з 7 шкіл. Таким чином, всього на території Черкаської області хворих на коронавірус виявили в 42 навчальних закладах. Чепка також додала, що частина навчальних закладів переходить на дистанційне навчання, оскільки опинилися в "червоній" карантинній зоні. Вона також нагадала, що школи й інших навчальні заклади, які розташовані у "помаранчевій" зоні, не зобов'язані організовувати дистанційне навчання, однак повинні строго дотримуватися правил МОЗ. Згідно з даними МОЗ України, з моменту початку пандемії коронавірусу в Черкаській області було підтверджено 2 579 випадків зараження SARS-CoV-2. Від ускладнень, які викликає інфекція COVID-19, загинули 43 людини, ще 1 187 — вилікувалися. Як повідомляли Українські Новини, з огляду на те, що Івано-Франківськ віднесли до "червоної" карантинної зони, всі навчальні заклади були переведені на дистанційне навчання. Також, в цілому районі Тернопільської області на карантин закрили школи і дитячі сади.