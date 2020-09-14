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14 вересня 2020, понеділок, 17:34 9
Суспільство 2020-09-14T18:15:02+03:00
Українські Новини
У 42 навчальних закладах Черкаської області виявлено випадки зараження коронавірусом

У 42 навчальних закладах Черкаської області виявлено випадки зараження коронавірусом

Константин Долгий
Школа, Черкаська область, учні, Коронавірус, коронавірус в школярів, Коронавірус в школі
Карантин у школі. Фото: pixabay
Карантин у школі. Фото: pixabay

У Черкаській області повідомили про десятки випадків зараження коронавірусом у навчальних закладах регіону, тоді як Міносвіти пригрозило директорам шкіл кримінальною відповідальністю за порушення правил карантину.

Про це сьогодні, 14 вересня, під час пресконференції розповіла керівник управління освіти і науки Черкаської ОДА Ольга Чепка, повідомляють Українські Новини.

З її слів, тільки за сьогодні повідомлення про зараження коронавірусом серед учнів або персоналу надійшли з 7 шкіл. Таким чином, всього на території Черкаської області хворих на коронавірус виявили в 42 навчальних закладах.

Чепка також додала, що частина навчальних закладів переходить на дистанційне навчання, оскільки опинилися в "червоній" карантинній зоні.

Вона також нагадала, що школи й інших навчальні заклади, які розташовані у "помаранчевій" зоні, не зобов'язані організовувати дистанційне навчання, однак повинні строго дотримуватися правил МОЗ.

Згідно з даними МОЗ України, з моменту початку пандемії коронавірусу в Черкаській області було підтверджено 2 579 випадків зараження SARS-CoV-2. Від ускладнень, які викликає інфекція COVID-19, загинули 43 людини, ще 1 187 — вилікувалися.

Як повідомляли Українські Новини, з огляду на те, що Івано-Франківськ віднесли до "червоної" карантинної зони, всі навчальні заклади були переведені на дистанційне навчання.

Також, в цілому районі Тернопільської області на карантин закрили школи і дитячі сади.

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