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16 вересня 2020, середа, 11:17 7
Суспільство 2020-09-16T13:00:03+03:00
Українські Новини
У Донецькій області коронавірус виявили в школі і дитячому садку

У Донецькій області коронавірус виявили в школі і дитячому садку

Константин Долгий
коронавірус в Україні, Карантин у школах, Пандемія коронавірусу
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Водночас як в Чернігівській області з початку навчального року понад 120 навчальних закладів перевели на дистанційне навчання, в Краматорську Донецької області довелося закрити дитячий садок і відправити на самоізоляцію шкільний клас. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Краматорської міської ради від 16 вересня, передають Українські Новини.

Так, в Краматорській школі №22 один клас був переведений на режим самоізоляції після того, як в однієї з учениць поставили діагноз COVID-19.

Також на карантин довелося закрити дитячий садок №2. Напередодні у працівника даного дошкільного закладу виявили коронавірус.

Згідно з даними Донецької ОВГА, станом на 14 вересня, на самоізоляції в населених пунктах області перебувають 619 учнів і 58 працівників закладів середньої освіти.

За інформацією МОЗ, з початку пандемії в Донецькій області було підтверджено 2 180 випадків зараження коронавірусом. За добу діагноз COVID-19 поставили 26 жителям області.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів має намір внести зміни в роботу громадського транспорту і навчальних закладів під час дії карантину.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківську, який напередодні віднесли до "червоної" карантинної зони, школи перевели на дистанційний формат навчання.

Крім того, в Черкаській області з моменту початку нового навчального року коронавірус виявили в майже 50 навчальних закладах.

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