У Києві почався сильний дощ і штормовий вітер

В четвер, 17 вересня, в Києві зіпсувалася погода. В найближчі дві години в столиці синоптики обіцяли грозу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА). Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий. Також синоптики повідомили, що в п'ятницю, 18 вересня, в Києві очікується штормовий вітер. Посилення швидкості вітру очікується до 15-24 м\/ с. Перша половина дня в Києві була ясною, але після обіду з'явилися хмари, які до кінця дня так нікуди і не зникнуть. Як повідомляли Українські Новини, прогноз погоди на сьогодні, 17 вересня, обіцяв останню спеку перед заморозками. Також до України прийде атмосферний фронт, який принесе дощі, штормовий вітер і заморозки, які найбільш ймовірні в п'ятницю, 18 вересня, і в ніч на суботу, 19 вересня. Крім того, п'ятницю, 18 вересня, в Україні за прогнозом погоди очікується різке похолодання, а також перші осінні заморозки. Раніше синоптик Віталій Постригань дав попередній прогноз на осінь – осінь 2020 року в цілому очікується прохолодною.