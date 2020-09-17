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17 вересня 2020, четвер, 17:30 11
Суспільство 2020-09-17T18:45:03+03:00
Українські Новини
У Києві почався сильний дощ і штормовий вітер

У Києві почався сильний дощ і штормовий вітер

Ольга Фандорина
Ливень, дощ, Дощ в Києві, Ливень в Києві

В четвер, 17 вересня, в Києві зіпсувалася погода. В найближчі дві години в столиці синоптики обіцяли грозу. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Також синоптики повідомили, що в п'ятницю, 18 вересня, в Києві очікується штормовий вітер. Посилення швидкості вітру очікується до 15-24 м/ с. 

Перша половина дня в Києві була ясною, але після обіду з'явилися хмари, які до кінця дня так нікуди і не зникнуть.

Як повідомляли Українські Новини, прогноз погоди на сьогодні, 17 вересня, обіцяв останню спеку перед заморозками.

Також до України прийде атмосферний фронт, який принесе дощі, штормовий вітер і заморозки, які найбільш ймовірні в п'ятницю, 18 вересня, і в ніч на суботу, 19 вересня.

Крім того, п'ятницю, 18 вересня, в Україні за прогнозом погоди очікується різке похолодання, а також перші осінні заморозки.

Раніше синоптик Віталій Постригань дав попередній прогноз на осінь –  осінь 2020 року в цілому очікується прохолодною.

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