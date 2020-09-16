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16 вересня 2020, середа, 21:00 11
Суспільство 2020-09-16T21:30:02+03:00
Українські Новини
Перед першими заморозками спека в Україні посилиться. Прогноз погоди на 17 вересня

Перед першими заморозками спека в Україні посилиться. Прогноз погоди на 17 вересня

Анна Рудык
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Спека. Фото: Валерія Назаренко
Спека. Фото: Валерія Назаренко

За прогнозом погоди на четвер, 17 вересня, в Києві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с, мінлива хмарність, можлива гроза. Температура повітря вдень +27...+29 градусів, вночі +13...+15 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів; вдень в Рівненській, Волинській та Львівській областях +17...+23 градуси, у Тернопільській та Івано-Франківській областях +21...+26 градусів, в Закарпатській, Чернівецькій і Хмельницькій областях +22...+28 градусів.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +11...+ 13 градусів, вдень +20...+22 градуси.

У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень + 25...+ 27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +25...+30 градусів; в Сумській області вночі +9 .. +14 градусів, вдень +23...+28 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+16 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, в Луганській області +4...+9 градусів; вдень +23...+29 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, в Одеській області +14...+19 градусів, у Запорізькій області +10...+15 градусів; вдень +24...+30 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.

16 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+23 градуси, у Дніпрі біля Києва +20 градусів

Як повідомляли Українські Новини, Український гідрометеорологічний центр попереджає про різке похолодання і перших заморозках з 18 до 19 вересня.

Також з'явився попередній прогноз  на всю осінь.

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