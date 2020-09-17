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17 вересня 2020, четвер, 05:50 6
Суспільство 2020-09-17T06:30:02+03:00
Українські Новини
Українців попередили про перші заморозки та шквальний вітер. Прогноз синоптиків на тиждень

Українців попередили про перші заморозки та шквальний вітер. Прогноз синоптиків на тиждень

Анна Рудык
Погода, Заморозки, Прогноз погоди, Шквальний вітер
Холод. Фото: pixabay.com
Холод. Фото: pixabay.com

У п'ятницю, 18 вересня, в Україні за прогнозом погоди очікується різке похолодання, а також перші осінні заморозки. Про це повідомили пресслужби Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

"18-19 вересня, внаслідок вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря: в західних, північних, східних і центральних областях вночі до +2...+8 градусів тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки +0...+3 градусів ", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, 18 вересня заморозки будуть тільки на Волині, у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях, вдень до +9...+15 градусів тепла, в південній частині та на Закарпатті вночі до +5...+10 градусів тепла , вдень до +14...+19 градусів.

Середня добова температура повітря знизиться на +10...+12 градусів.

Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с, 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода.

23-25 ​​вересня очікується поступове підвищення температури.

Як повідомляли Українські Новини,  раніше з'явився попередній прогноз  на всю осінь.

Також Український гідрометеорологічний центр попереджає про різке похолодання і перших заморозках з 18 до 19 вересня.

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