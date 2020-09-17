Українців попередили про перші заморозки та шквальний вітер. Прогноз синоптиків на тиждень

У п'ятницю, 18 вересня, в Україні за прогнозом погоди очікується різке похолодання, а також перші осінні заморозки. Про це повідомили пресслужби Укргідрометцентру, передають Українські Новини.

"18-19 вересня, внаслідок вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря: в західних, північних, східних і центральних областях вночі до +2...+8 градусів тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки +0...+3 градусів ", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, 18 вересня заморозки будуть тільки на Волині, у Львівській, Рівненській та Тернопільській областях, вдень до +9...+15 градусів тепла, в південній частині та на Закарпатті вночі до +5...+10 градусів тепла , вдень до +14...+19 градусів.

Середня добова температура повітря знизиться на +10...+12 градусів.

Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с, 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода.

23-25 ​​вересня очікується поступове підвищення температури.

Як повідомляли Українські Новини, раніше з'явився попередній прогноз на всю осінь.

Також Український гідрометеорологічний центр попереджає про різке похолодання і перших заморозках з 18 до 19 вересня.

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