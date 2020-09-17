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17 вересня 2020, четвер, 05:00 8 Карта
Lifestyle 2020-09-17T05:00:02+03:00
Українські Новини
В Україну йде атмосферний фронт з дощами і поривчастим вітром: синоптик уточнила, коли вдарять заморозки

В Україну йде атмосферний фронт з дощами і поривчастим вітром: синоптик уточнила, коли вдарять заморозки

Валерия Драгомирова
Погода, Заморозки, Прогноз погоди, Атмосферний фронт
Заморозки. Фото: pixabay
Заморозки. Фото: pixabay

За прогнозом погоди в четвер, 17 вересня, до України прийде атмосферний фронт, який принесе дощі, штормовий вітер і заморозки, які найбільш ймовірні в п'ятницю, 18 вересня, і в ніч на суботу, 19 вересня.

Про це написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко

"Дощ, місцями з грозою, очікується 17 вересня в північних областях, західній частині, у Вінницькій, місцями в Черкаській і Полтавській областях. На півдні, сході України, в Дніпрі і Кропивницькому з районами - без істотних опадів" , - написала вона. 

На заході і півночі посилиться північний вітер до штормових значень. 

Температура повітря 17 вересня в Україні ще буде високою, вдень до +25 +30 градусів. Однак в західних областях вже почнеться похолодання до +20 +23 градусів.

Повідомляється, що це похолодання пошириться і посилиться 18-19 вересня. Зниження температури повітря до +12 +17 градусів очікується в більшості областей протягом п'ятниці-суботи. 

На півдні і південному сході 18-го вересня ще побудуть +20 +24 градуси.

За словами синоптика, заморозки найбільш ймовірні 18 вересня в західних областях, а в ніч на 19 вересня в більшості областей України, крім південної частини. 

У Києві в четвер очікується дощ, подекуди з грозою. Буде дуже тепло, до +29 градусів. Посилиться північно-західний вітер до 15 м/с.

А вже в п'ятницю, за фронтом, пошириться холодне повітря разом з сильним вітром. І температура повітря в столиці 18-19 вересня впаде до +14 +16 градусів.

Заморозки в околицях міста можливі в ніч на суботу. У Києві субота і неділя будуть прохолодними, але без опадів.

Похолодання в Україні. Карта: Facebook / Наталія ДіденкоПохолодання в Україні. Карта: Facebook / Наталка ДіденкоЯк повідомляли Українські Новини, з'явився попередній прогноз  на всю осінь.

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