Долари та євро подешевшали. Курс валют в обмінниках у четвер

У четвер, 17 вересня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара знизився на 4,79 коп. до 28,1806 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 4,56 коп. до 27,9394 UAH/USD порівняно з курсом валют з 16 вересня

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 9,84 коп. до 32,8090 UAH/EUR, курс продажу знизився на 14,39 коп. до 33,3048 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США євро 10 російських рублів Купівля продаж Купівля продаж Купівля продаж Середній 27,9394 28,1806 32,8090 33,3048 3,33 3,87 Максимальний 28,0500 28,3000 33,1200 33,6000 3,72 5,00 Мінімальний 27,7500 28,1000 32,5000 33,1000 2,50 3,71

Як повідомляли Українські Новини, на думку глави ради НБУ Богдана Данилишина, девальвація гривні позитивно вплине на державний бюджет .



Крім того, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 вересня, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.



Тим часом українці отримують половину всіх грошових переказів з-за кордону через Приват24. За даними Приватбанку, за останній рік частка переказів, одержуваних готівкою в касі банку, впала на 13 п. П. - з 37% до 24%.

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