Долар в Україні вже по 28,1 UAH/USD. Офіційний курс валют

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD , що встановлюється ним на четвер, 17 вересня . Про це йдеться в повідомленні пресслужби НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD, що встановлюється ним на 16 вересня.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,5216 1 долар США 28,1195 1 швейцарський франк 31,0301 10 ієн 2,6768 10 російських рублів 3,7564 1 євро 33,3877

Як повідомляли Українські Новини, S&P прогнозує падіння ВВП України на 6% у 2020 і курс гривні на кінець року 29 UAH/USD. Інфляцію ж рейтингове агентство прогнозує на досить низькому рівні: в 2020 — 3%, 2021 — 6%, 2022 — 5% і у 2023 — 5%.

У середу курс продажу долара для платіжних карток станом на 10:30 підвищився порівняно з 15 вересня на 9,04 коп. до 28,2274 UAH/USD, курс купівлі — підвищився на 19,36 коп. до 28,0142 UAH/USD, тоді як НБУ встановив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Також у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 вересня на 9,77 коп. до 28,2100 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,15 коп. до 27,9632 UAH/USD.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини