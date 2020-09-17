Після кількох днів падіння гривня подорожчала перед вихідними

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18-20 вересня, на 0,68 коп. до 28,1127 UAH / USD після того, як нацвалюта кілька тижнів дешевшала.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 вересня, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,2007 1 долар США 28,1127 1 швейцарський франк 30,8795 10 ієн 2,6879 10 російських рублів 3,7406 1 євро 33,1744

Як повідомляли Українські Новини, на думку глави ради НБУ Богдана Данилишина, девальвація гривні позитивно вплине на державний бюджет.

Раніше Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 16 вересня, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH / USD.

Тим часом, 17 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився в порівнянні з 16 вересня на 4,79 коп. до 28,1806 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 4,56 коп. до 27,9394 UAH / USD.

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