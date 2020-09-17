Слідом за дозволом в Україні продажу ліків через інтернет , Верховна Рада прийняла закон про розвідку.

За прийняття законопроєкту №2412-д в цілому проголосувало 258 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом вводиться поняття "розвідувальні органи", під яким маються на увазі Служба зовнішньої розвідки, розвідувальний орган у Міноборони і Державна прикордонна служба.

До розвідки може залучатися низка органів Збройних Сил і Нацгвардії.

Крім цього, оперативні підрозділи Служби безпеки, які здійснюють контррозвідувальну діяльність, перелік яких визначається Президентом, можуть проводити розвідувальні заходи.

При цьому до розвідувальної діяльності забороняється залучати неповнолітніх осіб.

Витрати на здійснення та забезпечення розвідувальної діяльності належать до таємних витрат державного бюджету.

А закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб розвідувальної діяльності становлять таємницю і здійснюються за процедурами, встановленими законом для оборонних закупівель.

Керувати розвідувальними органами пропонується Президенту, він же призначатиме керівників розвідувальних органів.

Президент буде визначати пріоритетні завдання розвідки.

При цьому загальна координація діяльності суб'єктів розвідувального співтовариства здійснюється Радою національної безпеки і оборони.

Для проведення розвідувальної діяльності органам пропонується звертатися до апеляційного суду з клопотанням.

Подібні органи надаватимуть інформацію про обмеження прав, свобод і законних інтересів осіб виключно після завершення розвідувальних заходів і якщо надання цієї інформації не створює загроз нацбезпеці України.

Посадові оклади та інші складові грошового забезпечення, заробітної плати, а також порядок виплати грошового забезпечення та заробітної плати співробітникам розвідувальних органів встановлюються керівниками цих органів.

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