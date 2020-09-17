В Україні дозволили електронну торгівлю ліками

В Україні дозволили продавати ліки через інтернет. Фото: pixabay

В Україні дозволили продавати ліки через інтернет. Фото: pixabay

Тоді як кількість проведених тестів на коронавірус в Україні зростає чотири дні поспіль , Верховна Рада врегулювала електронну торгівлю ліками.

За прийняття відповідного законопроєкту № 3615-1 в цілому проголосували 258 депутатів при необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з положеннями документа, суб'єкт господарювання, який має ліцензію на здійснення роздрібної торгівлі ліками, зможе вести торгівлю за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем дистанційно, а також здійснювати доправлення ліків покупцям.

При цьому ліцензіат має бути внесений до переліку суб'єктів, уповноважених на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами; інформація про право ліцензіата здійснювати електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами має міститися в ліцензійному реєстрі з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

На сайті суб'єкта господарювання має бути опція надання консультацій фармацевтом у разі необхідності при замовленні лікарських засобів через сайт аптеки.

Крім того, має бути власна служба доставки й обладнання, яке забезпечує дотримання визначених виробником умов зберігання лікарських засобів при транспортуванні.

Також дозволено залучення на договірних засадах кур'єрських служб і поштових операторів за умови наявності в них спеціального обладнання для доставки.

Буде заборонено електронну торгівлю рецептурними препаратами (крім випадків надання електронного рецепта), наркотичними, психотропними лікарськими препаратами, прекурсорами, сильнодіючими, отруйними, радіоактивними та імунобіологічними лікарськими засобами, оптову електронну торгівлю ліками.

Заборонено встановлення мінімального розміру замовлення.

Відповідальність за якість ліків та умови їхнього зберігання при транспортуванні нестиме продавець.

Після підписання президентом закон набуває чинності наступного дня після оприлюднення, фактично починає реалізовуватися через 3 місяці після набуття чинності.

Як повідомляли Українські новини, в Україні дорожчають ліки.

Також за добу в Україні зафіксовано понад 3,5 тис. нових випадків захворювання на коронавірус.

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