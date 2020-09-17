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  • Після статті про операції турецької розвідки в Україні у журналіста відкрили автомобіль та вкрали ноутбук, - ЗМІ
17 вересня 2020, четвер, 10:33 17
ЗМІ 2020-09-17T11:30:01+03:00
Українські Новини
Після статті про операції турецької розвідки в Україні у журналіста відкрили автомобіль та вкрали ноутбук, - З

Після статті про операції турецької розвідки в Україні у журналіста відкрили автомобіль та вкрали ноутбук, - ЗМІ

Тетяна Зотова
Ноутбук, Журналіст, крадіжка, Розслідування, Сибірцев
Крадіжка з автомобіля. Фото: Facebook
Крадіжка з автомобіля. Фото: Facebook

У журналіста порталу "Страна" Олександра Сибірцева вкрали з автомобіля ноутбук. Це сталося після того, як вийшов його матеріал про те, як турецькі спецслужби за допомогою СБУ викрали курдського політика Ісу Озера в Одесі.

Про злом свого авта і крадіжку Олександр Сибірцев написав на своїй сторінці Facebook.

"Друзі, у мене з машини вкрали ноутбук. Якщо до вас від мене в ФБ, Телеграмі або в Ватсапє прийдуть якісь дивні - підкреслюю, дивні посилання або повідомлення - значить через мій вкрадений комп злодії намагаються або розжалобити, або спровокувати", - написав журналіст.

Однак, на його думку, підозрілим здається той момент, що крадіжка сталася відразу після виходу його матеріалу про дії турецької розвідки MIT в Україні у співпраці з СБУ.

"Пару днів тому вийшов мій матеріал про безмежні дії турецької розвідки MIT в Україні. Машина моя на вигляд, ну зовсім не багата і не сучасна. Комп - зовсім дешевий, не був видний злодіям потенційним - сильно затоновано і ніч. Бомбанули авто за 7 хвилин на видному місці перед центральним входом в АТБ під ліхтарями. Сканували сигналізацію. Що наводить на роздуми", - пише Олександр Сибірцев.

Він уже звернувся з приводу крадіжки в поліцію.

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