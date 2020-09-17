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17 вересня 2020, четвер, 13:06 15
Силові структури 2020-09-17T15:15:02+03:00
Українські Новини
Картини Порошенка можуть конфіскувати через несплату податку, — Бабіков

Картини Порошенка можуть конфіскувати через несплату податку, — Бабіков

Надежда Комендантова
ДБР, Колекція, Справи проти Порошенка, Олександр Бабіков, картини Порошенка
Петро і Марина Порошенки. Скріншот видео
Петро і Марина Порошенки. Скріншот видео

Заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков допускає конфіскацію за рішенням суду в дохід держави колекції картин колишнього Президента Петра Порошенка, яку нещодавно повторно заарештували.

Про це він повідомив у інтерв'ю виданню "КП в Україні", передають Українські Новини.

"А весь шум навколо колекції викликаний тільки тим, що за Кримінальним кодексом предмети контрабанди підлягають конфіскації в дохід держави. І якщо в суді цей факт буде доведений, картини стануть надбанням народу. Зараз спрямовані міжнародно-правові доручення у низку зарубіжних країн, щоб встановити обставини придбання колекції", — сказав він.

З його слів, колекція картин виїжджала як майно консульства Сейшельських островів, а заїжджала назад як картини, що належать Порошенку.

"Але питання залишається відкритим — чому тоді не були заплачені гроші? Це змушує нас розслідувати весь ланцюжок обставин і розставити крапки над "і" , — зазначив Бабіков.

Він додав, що в 2006 році колекція була придбана на міжнародних аукціонах.

"На той момент законодавство передбачало, що для переміщення культурних цінностей їх необхідно задекларувати і сплатити до бюджету України за ввезення на її територію. На той момент сума становила б близько 9 мільйонів гривень. Щоб уникнути сплати митного збору, картини завозили в нашу країну як майно консульської установи Сейшельських островів - оскільки майно дипломатичних установ не підлягає оподаткуванню. Згідно з позицією Верховного Суду, сталася контрабанда предметів культурних цінностей. Пізніше, в 2013 році, колекція виїжджала за кордон і ще раз поверталася ", — резюмував заступник директора ДБР.

Як повідомляли Українськi Новини, суд повторно наклав арешт на колекцію картин колишнього Президента Петра Порошенка, завод "Кузня на Рибальському" також знаходиться під арештом.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає перспективною справу про картини з колекції колишнього Президента Петра Порошенка, яку розслідує Держбюро розслідувань.

Раніше Порошенко замість допиту пішов до музею відкривати виставку своєї колекції картин в музеї Івана Гончара.

Тим часом, мистецтвознавці оцінили колекцію російських пейзажів Порошенка і визнали, що в колекції експрезидента немає загального стилю і цілісного смаку. 

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Картини Порошенка можуть конфіскувати через несплату податку, — Бабіков
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