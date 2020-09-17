У Києві за добу СOVID-19 захворіли 379 осіб, з яких 41 дитина

В Києві за минулу добу, 16 вересня, к ількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 379 осіб до 18 449, померлих - на 5 до 296 ількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 збільшилася на 379 осіб до 18 449, померлих - на 5 до 296 порівняно з попередньою добою, в той час, як за день на "дистанційку" відправили 85 класів, одну школу повністю закрили на карантин .

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус в Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили у 379 осіб. З них - 41 дитина. 5 хворих померли. В цілому коронавірус забрав життя 296 киян. На сьогодні в столиці вже 18 449 підтверджених випадків захворювання на COVID-19" , - повідомив мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко.

За минулу добу захворіли 208 жінок у віці від 18 до 76 років і 130 чоловіків у віці від 18 до 83 років, а також 20 дівчаток від 7 місяців до 16 років і 21 хлопчик від 3 до 17 років.

"Захворіли, зокрема 7 медиків", - повідомив Кличко.

У лікарні було госпіталізовано 31 пацієнт, інші - на самоізоляції під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 72, Дніпровському районі - 59, Деснянському районі - 55", - поінформував мер.

За минулу добу одужали 82 людини, всього - 5 601.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше в Київській області заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через посилення карантину.

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