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12 вересня 2020, субота, 05:45 3
Фінанси 2020-09-12T05:45:01+03:00
Українські Новини
Ліки дорожчають, а електроніка повільно дешевшає. Як інфляція б'є по гаманцях українців

Ліки дорожчають, а електроніка повільно дешевшає. Як інфляція б'є по гаманцях українців

Кира Молчанова
інфляція, інфляція в Україні, ціни, Споживча інфляція
Інфляція. Фото: pixabay.com
Інфляція. Фото: pixabay.com

Національний банк відзначає, що інфляція зберігається нижче цільового діапазону центробанку.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У серпні 2020 споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 2,5% (з 2,4% в липні).

У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%.

"Споживча інфляція перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 п.п. і залишалася нижчою в порівнянні з прогнозом, опублікованим в інфляційному звіті за липень 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Подорожчання енергоносіїв та відображення ефектів слабкої гривні були в основному нівельовані уповільненням зростання цін на продукти харчування, в тому числі за рахунок хорошого врожаю овочів і нарощування імпортної пропозиції окремих товарів.

Базова інфляція очікувано прискорилася (до 3,2% г/г).

Сповільнилося падіння цін на непродовольчі товари (до 0,2% г/г).

Це обумовлено як ослабленням гривні в попередні місяці, так і реалізацією відкладеного попиту на окремі товари з боку споживачів.

Так, меншими темпами падали ціни на побутову техніку та електроніку.

Прискорилося зростання вартості автомобілів, ліків та інших медичних товарів.

Зате посилилося падіння цін на інші товари не першої необхідності - одяг і взуття, посуд, домашній текстиль.

Це може пояснюватися порівняно меншим впливом курсового чинника на них через наявність у підприємств запасів попередніх колекцій і здійснення закупівель заздалегідь.

Темпи зростання вартості послуг незначно сповільнилися (до 8,2% г/г).

Слабкий попит і посилення карантину в окремих областях стримували зростання вартості послуг кінотеатрів, закладів громадського харчування, курсів іноземної мови.

Сповільнилося також зростання вартості медичних послуг.

Зате в результаті реалізації відкладеного попиту стрімко скоротилися темпи падіння цін на туристичні послуги.

Фактична споживча інфляція залишається нижче цільового діапазон 5% ± 1 п.п., проте з пожвавленням споживчого попиту і економічної активності на тлі низької бази порівняння минулого року очікується, що вона повернеться в межі цільового діапазону до кінця поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2020 року підвищився на 0,1% базовий індекс споживчих цін.

Також у липні 2020 року базовий індекс споживчих цін становив-0,1%.

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