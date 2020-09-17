Рубль дешевшає. Курс російської нацвалюти 17 вересня

У четвер, 17 вересня, порівняно з 16 вересня, середній курс купівлі рубля знизився на 2 копійки і становить 3,33 гривень за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua. Середній курс продажу рубля залишився без змін і становить 3,87 гривень за 10 рублів. Курс рубля в обмінниках Києва станом на 17 вересня: 10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,33 3,87 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,50 3,70 Як повідомляли Українські Новини, в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 вересня на 4,79 коп. до 28,1806 UAH\/USD, курс купівлі - знизився на 4,56 коп. до 27,9394 UAH\/USD. Крім того, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 вересня, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH\/USD. Тим часом, на думку глави ради НБУ Богдана Данилишина, девальвація гривні позитивно вплине на державний бюджет.