Рубль дешевшає. Курс російської нацвалюти 17 вересня

У четвер, 17 вересня, порівняно з 16 вересня , середній курс купівлі рубля знизився на 2 копійки і становить 3,33 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля залишився без змін і становить 3,87 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 17 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,33 3,87 Максимальний 3,72 5,00 Мінімальний 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 вересня на 4,79 коп. до 28,1806 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 4,56 коп. до 27,9394 UAH/USD.

Крім того, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 вересня, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.



Тим часом, на думку глави ради НБУ Богдана Данилишина, девальвація гривні позитивно вплине на державний бюджет.

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