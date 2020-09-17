підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 вересня 2020, четвер, 10:55 4
Фінанси 2020-09-17T11:29:09+03:00
Українські Новини
Рубль дешевшає. Курс російської нацвалюти 17 вересня

Рубль дешевшає. Курс російської нацвалюти 17 вересня

Надежда Комендантова
Курс, курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, російський рубль
Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

У четвер, 17 вересня, порівняно з 16 вересня, середній курс купівлі рубля знизився на 2 копійки і становить 3,33 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля залишився без змін і становить 3,87 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 17 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,33 3,87
Максимальний 3,72 5,00
Мінімальний 2,50 3,70

Як повідомляли Українські Новини, в четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 16 вересня на 4,79 коп. до 28,1806 UAH/USD, курс купівлі - знизився на 4,56 коп. до 27,9394 UAH/USD.

Крім того,  НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 вересня, на 6,39 коп. до 28,1195 UAH/USD.


Тим часом, на думку глави ради НБУ Богдана Данилишина,  девальвація гривні позитивно вплине на державний бюджет

Більше новин про: Курс курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві російський рубль

Курс продажу долара для платіжних карток зріс...
Рубль після падіння почав дорожчати. Курс російськ...
Долар в Україні вже по 28,1 UAH/USD. Офіційний кур...
Рубль подешевшав. Курс російської нацвалюти на 15 ...
У Раду внесли постанову про відставку міністра фінансів Марченка
Коронавірус в Україні: понад 3,5 тисячі нових випадків за добу
Новини
Влада готує фальсифікації на місцевих виборах, - ОПЗЖ 11:33
В Україні дозволили електронну торгівлю ліками 11:02
Рубль дешевшає. Курс російської нацвалюти 17 вересня 10:55
Уряд планує на 2021 рік прожитковий мінімум, набагато менший за реальний, - Льовочкін 10:55
Зеленський очікує від НАБУ, САП і Офісу Генпрокурора більше "показових посадок" 10:39
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
більше новин
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі 13:42
Кабмін змінив критерії віднесення регіонів до "червоній зоні" епіднебезпеки 14:50
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
більше новин
Бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета і стрілецької зброї
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok