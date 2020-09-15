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15 вересня 2020, вівторок, 18:35 6
Економіка 2020-09-15T19:30:01+03:00
Українські Новини
Українці отримують половину всіх грошових переказів з-за кордону через Приват24

Українці отримують половину всіх грошових переказів з-за кордону через Приват24

Ольга Фандорина
Приватбанк, Приват24, грошові перекази

Тоді як українці зможуть знімати "готівку" з карток на касах, кожен другий грошовий переказ з-за кордону українці отримують через інтернет-банкінг Приват24.

Про це сказано в повідомленні банку, передають Українські Новини.

"Кожен другий грошовий переказ, який українці протягом 2020 отримали з-за кордону за допомогою Приватбанку, був виплачений через мобільний банк Приват24", — сказано в повідомленні.

Зазначається, за січень-серпень частка переказів, отриманих через Приват24, зросла на 13 п.п. до 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року (35%).

За даними Приватбанку, за останній рік частка переказів, одержуваних готівкою в касі банку, впала на 13 п. П. — з 37% до 24%.

Вказується, що всього наразі через дистанційні канали обслуговування: інтернет-банк, термінали самообслуговування і банкомати банку виплачується 76% іноземних перекладів.

Згідно з повідомленням, з початку 2020 року міжнародні перекази через сервіси ПриватБанку, частка якого, за даними Національного банку, в загальному обсязі виплат грошових переказів у країні становить 54%, отримали 1,3 млн українців, що на 14% більше порівняно з 2019 роком .

Раніше у  "Приватбанку" запрацював єдиний додаток для фізосіб і підприємців.

Також в Приват24 з'явилася функція оплати товару обличчям. Як це працює.

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