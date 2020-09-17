NASA відправить дві експедиції на Венеру в пошуках життя

Відправку однієї або двох місій на Венеру для пошуку життя Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) може схвалити до квітня 2021 року, після того як раніше агентство запропонувало комерційним організаціям зайнятися видобутком ресурсів на Місяці.

Про це йдеться я в матеріалі видання Reuters.

Зокрема, NASA може схвалити місії Davinci + і Veritas. Вони в лютому увійшли в список з чотирьох програм, відібраних за конкурсом малих космічних місій на грант в $500 мільйонів.

Пошук життя в інших частинах Сонячної системи досі не зосереджувався на Венері. Фактично, НАСА в липні запустило марсохід нового покоління для пошуку слідів потенційної минулого життя на Марсі.

Раніше, 14 вересня група вчених Массачусетського технологічного університету (США) і Кардіфського університету (Великобританія) повідомила про виявлення на Венері фосфіну - газу, який може мати біологічне походження.

"У понеділок міжнародна дослідницька група описала докази існування потенційних мікробів в різко кислих венеріанських хмарах: сліди фосфіну, газу, який на Землі виробляється бактеріями, що населяють безкисневе середовище. Це стало переконливим свідченням існування життя за межами Землі", - пише видання.

Як повідомляли Українські Новини, власник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, заявив, що має намір доставити більш як мільйон людей на Марс до 2050 року, де раніше виявили з'єднання озону і вуглецю .

Тим часом, американська компанія SpaceX провела успішні випробування космічного корабля для польотів до Марс.

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