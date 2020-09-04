SpaceX успішно випробувала корабель для польотів на Марс

Після того, як Китай вперше відправив місію на Марс, компанія Ілона Маска SpaceX провела успішне випробування корабля Starship. Його планують використовувати для польотів до Червоної планети.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Запуск відбувся 3 вересня на пусковому комплексі в Бока-Чіка (штат Техас, США).

"Друге льотне випробування корабля Starship SN6. Висота польоту 150 метрів", - повідомили в компанії.

Випробування Starship SN5 проходили місяць тому.

Як повідомляли Українські Новини, SpaceX вперше у своїй історії відправила астронавтів у космос.

Також в NASA повідомили, коли космічна місія буде відправлена на Марс.

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