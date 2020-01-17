підписатися на розсилку
24 24.35
26 27.05
˟
17 січня 2020, пʼятниця, 17:25 3
Космос 2020-01-17T17:35:40+02:00
Українські Новини
Маск хоче до 2050 року доставити на Марс мільйон людей

Маск хоче до 2050 року доставити на Марс мільйон людей

Анна Рудык
Ілон Маск, SpaceX, Космос, Марс, польоти у космос
Ілон Маск. Фото: hsto.org
Ілон Маск. Фото: hsto.org

Компанія Ілона Маска SpaceX планує до 2050 року доставити із Землі на Марс мільйон людей, будуючи по 100 кораблів Starship в рік. Про це Ілон Маск повідомив у своєму акаунті в Twitter.

Кожен раз, коли орбіти Землі і Марса будуть вдало розташовані для польоту (це відбувається кожні 26 місяців), SpaceX планує доставляти на Марс 100 000 чоловік.

Один з читачів Маска в Twitter уточнив, чи означає це, що компанія збирається переправити на Марс близько мільйона людей до 2050 року. Бізнесмен підтвердив це припущення.

У планах Маска виводити на земну орбіту близько тисячі космічних кораблів. Вони будуть вилітати протягом місяця, коли Земля і Марс знаходяться на близькій відстані.

Як повідомляли Українські Новини, Ілон Маск вибрав місце для свого першого великого європейського заводу.

Раніше Ілон Маск представив космічний корабель який допоможе побудувати міста на Марсі.

Крім того, статки Ілона Маска зросли на два мільярди доларів за тиждень.

Більше новин про: Ілон Маск SpaceX Космос Марс польоти у космос

СБУ почала розслідувати прослуховування Гончарука на нараді з представниками НБУ
Зеленський вимагає, щоб за два тижні знайшли причетних до запису наради у Гончарука
Новини
СБУ проводить обшуки в аеропорту "Запоріжжя" 17:52
Україна втрачає мінімум $40 млн на рік на лінійних знижках компанії "Портінвест" 17:41
Малюська під столом. Фото: Denis Malyuska
Малюська заліз під стіл і підтримав Гончарука 17:05
Апеляційний суд продовжив домашній арешт екс-заступник голови Міграційної служби Пімахової 16:55
"Океан" заарештували за показаннями Ігоря Ігнатова, раніше обвинуваченого у співучасті у рейдерських операціях ОЗУ Капітошки, - ЗМІ 16:55
більше новин
Рейдери Микитася звинуватили міністра юстиції Малюську в непрофесіоналізмі, - ЗМІ 15:47
Амирханян зірвав контракт і увірвався в Одеський САД, - Укравтодор 12:47
Консультувати претендентів на будівельну ліцензію мають не в ДАБІ, а в ЦНАП, - Костенко 11:23
На Львівщині правоохоронці затримали податківця на хабарі за покриття "тіньової праці" 12:35 Фото
Атака на уряд Гончарука завершилася епічним провалом олігархів, - блогер Лємєнов 14:09
більше новин
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020 12:50
Zara Home офіційно відмовилася обслуговувати клієнтів українською мовою, - ЗМІ 14:56
Ідентифіковані тіла всіх загиблих українців під час аварії літака МАУ в Ірані 20:54
Гріхи не змиває: у Єпіфанія розвінчали міф про пірнання в ополонку на Водохреще 11:44
Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії 15:40
більше новин
Призивати в армію з 18 років будуть за бажанням, - Міноборони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok