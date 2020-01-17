Маск хоче до 2050 року доставити на Марс мільйон людей

Компанія Ілона Маска SpaceX планує до 2050 року доставити із Землі на Марс мільйон людей, будуючи по 100 кораблів Starship в рік. Про це Ілон Маск повідомив у своєму акаунті в Twitter.

Кожен раз, коли орбіти Землі і Марса будуть вдало розташовані для польоту (це відбувається кожні 26 місяців), SpaceX планує доставляти на Марс 100 000 чоловік.

Один з читачів Маска в Twitter уточнив, чи означає це, що компанія збирається переправити на Марс близько мільйона людей до 2050 року. Бізнесмен підтвердив це припущення.

У планах Маска виводити на земну орбіту близько тисячі космічних кораблів. Вони будуть вилітати протягом місяця, коли Земля і Марс знаходяться на близькій відстані.

Як повідомляли Українські Новини, Ілон Маск вибрав місце для свого першого великого європейського заводу.

Раніше Ілон Маск представив космічний корабель який допоможе побудувати міста на Марсі.

Крім того, статки Ілона Маска зросли на два мільярди доларів за тиждень.