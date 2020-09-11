Капіталізм приходить на Місяць: NASA хоче залучити приватні компанії до видобутку ресурсів

Агентство NASA запропонувало комерційним організаціям взяти участь в програмі "Артеміда" (Artemis) і зайнятися видобутком ресурсів, у той час як американська компанія SpaceX провела успішні випробування космічного корабля для польотів на Марс.

Про це в четвер, 10 вересня, своєму блозі написав глава NASA Джим Бранденстайн, передають Українські Новини.

Бранденстайн звернувся до приватних компаній із закликом передати свої пропозиції з видобутку ресурсів на поверхні Місяця. Йдеться, пояснює він, про фактичне зобов'язання викуповувати реголіт і камені у постачальників.

Дія контракту буде проходити на конкурсній основі. Стати учасником може будь-яка компанія, як американська, так і іноземна. За результатами конкурсу буде обраний один або кілька переможців. Після перемоги NASA заплатить 10% за перемогу, ще 10% за запуск місії до Місяця і інші 80% - після того, як компанія добуде ресурси.

Відзначається, що компанії не будуть доставляти ресурси на Землю. У дистанційному форматі компанія і NASA проведуть зміну власника, після чого зібраний грунт або камені перейдуть в розпорядження агентства.

Як повідомляли Українські Новини, до 2050 року компанія Ілона Маска SpaceX планує доставити із Землі на Марс мільйон людей.

Крім того, на Марсі за допомогою орбітального апарату Європейського космічного агентства (ESA) виявлено ознаки наявності газів, які раніше не фіксували — озону і вуглекислого газу.

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