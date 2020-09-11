підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Наука
  • Капіталізм приходить на Місяць: NASA хоче залучити приватні компанії до видобутку ресурсів
11 вересня 2020, пʼятниця, 21:46 5
Наука 2020-09-11T23:17:19+03:00
Українські Новини
Капіталізм приходить на Місяць: NASA хоче залучити приватні компанії до видобутку ресурсів

Капіталізм приходить на Місяць: NASA хоче залучити приватні компанії до видобутку ресурсів

Константин Долгий
США, Космос, NASA, Місяць
Земля і Місяць. Фото: depositphotos
Земля і Місяць. Фото: depositphotos

Агентство NASA запропонувало комерційним організаціям взяти участь в програмі "Артеміда" (Artemis) і зайнятися видобутком ресурсів, у той час як американська компанія SpaceX провела успішні випробування космічного корабля для польотів на Марс.

Про це в четвер, 10 вересня, своєму блозі написав глава NASA Джим Бранденстайн, передають Українські Новини.

Бранденстайн звернувся до приватних компаній із закликом передати свої пропозиції з видобутку ресурсів на поверхні Місяця. Йдеться, пояснює він, про фактичне зобов'язання викуповувати реголіт і камені у постачальників.

Дія контракту буде проходити на конкурсній основі. Стати учасником може будь-яка компанія, як американська, так і іноземна. За результатами конкурсу буде обраний один або кілька переможців. Після перемоги NASA заплатить 10% за перемогу, ще 10% за запуск місії до Місяця і інші 80% - після того, як компанія добуде ресурси.

Відзначається, що компанії не будуть доставляти ресурси на Землю. У дистанційному форматі компанія і NASA проведуть зміну власника, після чого зібраний грунт або камені перейдуть в розпорядження агентства.

Як повідомляли Українські Новини, до 2050 року компанія Ілона Маска SpaceX планує доставити із Землі на Марс мільйон людей.

Крім того, на Марсі за допомогою орбітального апарату Європейського космічного агентства (ESA) виявлено ознаки наявності газів, які раніше не фіксували — озону і вуглекислого газу.

Більше новин про: США Космос NASA Місяць

Трамп заявив, що у США є "неймовірна" зброя, про я...
8 вересня повз Землю пройде 37-метровий астероїд, ...
У Зеленського передумали ставити пам'ятник на моги...
Південні дельта-Аквариди і Юпітер будуть ближче до...
В Україні поновили карантинні зони: які обмеження слід очікувати українцям
У Мінекономіки вважають, що економічне зростання в Україні відновиться до кінця року
Новини
98,3 тис. виборців змінили адресу голосування на місцевих виборах 25 жовтня, - ЦВК 22:17
Колега звинуватила актора із серіалу "Слуги народу" в сексуальних домаганнях 22:16
У Києві на станції "Караваєві дачі" зійшла з рейок електричка 22:05
Посол України в Білорусі. Скріншот відео
На кордоні посла України в Білорусі змусили відкрити багажник машини. Він пригрозив написати ноту протесту 21:36
Контрастна погода з холодом від +4 до літньої спеки. Прогноз погоди на 12 вересня 21:00
більше новин
У Києві на станції "Караваєві дачі" зійшла з рейок електричка 22:05
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
Запровадження Мінфіном США санкцій проти мене – помста Байдена та його спільників, – Деркач 09:51
Голова Рівненської ОДА Коваль відзвітував про рік роботи... посеред поля 13:21 Фото
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Тимошенко вилікувалася від COVID-19 11:00
Поховання воїнів УНР та Галицької армії. Фото: news.vn.ua
У Вінниці виявили масштабне поховання воїнів УНР та Галицької армії 11:28
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
"Укрзалізниця" припинить продаж квитків на шести станціях з 14 вересня через ситуацію з коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok