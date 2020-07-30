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30 липня 2020, четвер, 09:35 43
Космос 2020-07-30T13:00:04+03:00
Українські Новини
На Марсі вперше виявили озон і вуглець

На Марсі вперше виявили озон і вуглець

Елизавета Кесельман
Космос, NASA, Марс
Марс. Фото: NASA
Марс. Фото: NASA

Космічний орбітальний апарат Європейського космічного агентства (ESA) виявив на Марсі ознаки наявності газів, які раніше не фіксували — озону і вуглекислого газу в той час, як у NASA попередила про наближення астероїда до Землі. Про це зазначається в повідомленні ESA.

Як зазначається, це відкриє нові секрети марсіанської атмосфери і дозволить більш точно визначити, чи є на планеті метан — газ, який пов'язаний з біологічною або геологічною активністю.

За словами Кевіна Олсен з Оксфордського університету, відкриття є чимось незвичайним, адже речовини знаходяться в точному діапазоні довжини хвиль, де всі чекали зареєструвати метан у великій кількості.

Трасовий газовий орбітальний апарат (TGO) вивчає червону планету з орбіти більше ніж 2 роки. Місія спрямована на розуміння суміші газів, які складають марсіанську атмосферу.

Як повідомляли Українські Новини, 23 липня Китай вперше відправив місію на Марс.

Крім того, астрономи виявили незвичайне явище на Марсі: планета засвітилася зеленим сяйвом.

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