На Марсі вперше виявили озон і вуглець

Космічний орбітальний апарат Європейського космічного агентства (ESA) виявив на Марсі ознаки наявності газів, які раніше не фіксували — озону і вуглекислого газу в той час, як у NASA попередила про наближення астероїда до Землі. Про це зазначається в повідомленні ESA.

Як зазначається, це відкриє нові секрети марсіанської атмосфери і дозволить більш точно визначити, чи є на планеті метан — газ, який пов'язаний з біологічною або геологічною активністю.

За словами Кевіна Олсен з Оксфордського університету, відкриття є чимось незвичайним, адже речовини знаходяться в точному діапазоні довжини хвиль, де всі чекали зареєструвати метан у великій кількості.

Трасовий газовий орбітальний апарат (TGO) вивчає червону планету з орбіти більше ніж 2 роки. Місія спрямована на розуміння суміші газів, які складають марсіанську атмосферу.

Як повідомляли Українські Новини, 23 липня Китай вперше відправив місію на Марс.

Крім того, астрономи виявили незвичайне явище на Марсі: планета засвітилася зеленим сяйвом.