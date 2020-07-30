На Марсі вперше виявили озон і вуглець

Космічний орбітальний апарат Європейського космічного агентства (ESA) виявив на Марсі ознаки наявності газів, які раніше не фіксували — озону і вуглекислого газу в той час, як у NASA попередила про наближення астероїда до Землі. Про це зазначається в повідомленні ESA. Як зазначається, це відкриє нові секрети марсіанської атмосфери і дозволить більш точно визначити, чи є на планеті метан — газ, який пов'язаний з біологічною або геологічною активністю. За словами Кевіна Олсен з Оксфордського університету, відкриття є чимось незвичайним, адже речовини знаходяться в точному діапазоні довжини хвиль, де всі чекали зареєструвати метан у великій кількості. Трасовий газовий орбітальний апарат (TGO) вивчає червону планету з орбіти більше ніж 2 роки. Місія спрямована на розуміння суміші газів, які складають марсіанську атмосферу. Як повідомляли Українські Новини, 23 липня Китай вперше відправив місію на Марс. Крім того, астрономи виявили незвичайне явище на Марсі: планета засвітилася зеленим сяйвом.