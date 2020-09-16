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16 вересня 2020, середа, 21:47 8
Політика 2020-09-16T23:45:02+03:00
Українські Новини
Чернівці проситимуть Кабмін компенсувати місту збитки через коронавірус

Чернівці проситимуть Кабмін компенсувати місту збитки через коронавірус

Валерия Драгомирова
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Чернівці. Фото: пресслужба Офісу Президента
Чернівці. Фото: пресслужба Офісу Президента

Чернівецька міська рада планує просити Кабінет Міністрів компенсувати місту збитки, пов'язані з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби міськради, передають Українські Новини.

"Звернення з проханням відшкодувати місту збитки, пов'язані з обмеженнями від введення карантинних заходів, підтримали 25 депутатів міської ради. Василь Продан (секретар Чернівецької міської ради) зазначив, що на сьогодні збитки становлять близько 140 млн гривень, до кінця року прогнозують, що ця сума буде на рівні 200 млн гривень", - сказано в ньому.

Відзначається, що відповідний проєкт рішення Продан підготував на засідання сесії.

Як повідомляли Українськi Новини, школи Чернівців почали навчальний рік з 1 вересня в дистанційній формі через те, що місто віднесли до "червоної" зоні епідемічної небезпеки.

Раніше, 24 серпня, в Чернівцях від коронавірусної хвороби помер громадянин Італії. У чоловіка 1944 року народження були кардіосклероз, серцева недостатність і цукровий діабет.

Тим часом Кабінет Міністрів змінив критерій віднесення регіонів до "червоної зони" епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

 

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